Savills: Lượng căn hộ bán được trong quý III/2026 giảm 48%, dòng căn hộ 2-4 tỷ đồng gần như biến mất

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 từ Savills, nguồn cung căn hộ mới trong quý đạt 3.100 căn, giảm 42% so với quý trước và giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lượng căn hộ được đưa ra thị trường đạt 14.100 căn, giảm 31% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn cung sơ cấp của toàn thị trường vào khoảng 9.700 căn, giảm so với quý trước do nguồn cung mới giảm và sức hấp thụ của thị trường ở mức thấp.Nguồn cung sơ cấp chủ yếu tập trung vào phân khúc hạng B; còn nguồn cung hạng C có cải thiện nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 4% tổng nguồn cung sơ cấp.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, đánh giá nguồn cung căn hộ hạng A tăng liên tục từ quý II/2025 và đạt đỉnh vào quý II/2026, khi chiếm 42% tổng nguồn cung mới. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm trong quý III/2026.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội. (Ảnh: Hạ An).

Báo cáo từ Savills cũng cho biết lượng căn bán được trong quý III đạt khoảng 3.800 căn, giảm 26% theo quý và giảm 48% theo năm. Trong đó, căn hộ hạng B chiếm 73% tổng số lượng giao dịch. iá chào bán sơ cấp giảm nhẹ theo quý và tăng theo năm.

Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường chỉ đạt 39%, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 59%. Tính chung 9 tháng năm 2026, thị trường hấp thụ được khoảng 13.600 căn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025, nhu cầu vẫn tập trung ở phân khúc căn hộ hạng B.

Căn hộ 2 - 4 tỷ đồng gần như biến mất

Bà Hằng đánh giá số lượng căn hộ bán được là một trong những chỉ số đo về sức mạnh của thị trường. Nguyên nhân là thị trường vẫn đang thiếu căn hộ hạng C. Hiện giá chào bán sơ cấp trung bình đạt 107 triệu đồng/m2, giảm theo quý nhưng tăng theo năm.

Giám đốc Cấp cao của Savills cho biết hơn 70% số căn hộ bán được trong quý III nằm ở khoảng giá trên 6 tỷ đồng, dòng sản phẩm căn hộ 2 - 4 tỷ đồng gần như biến mất.

Về thị trường thứ cấp, giá bán khoảng 75 triệu đồng/m2, giảm theo quý trên tất cả các hạng nhưng tăng theo năm. Đây đã là quý thứ ba liên tiếp, giá căn hộ thứ cấp giảm. Chênh lệch giữa giá sơ cấp và giá thứ cấp cao nhất ở các dự án hạng A lên tới 28% và tiếp theo là hạng B 17%.

Theo Savills, với phân khúc hạng C, nguồn cung sơ cấp cũng giảm trung bình 27%/năm từ năm 2022. Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng, tạo ra nhu cầu bất động sản trước mắt và nền tảng tăng trưởng dài hạn. Các dự án trọng điểm có thể mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận.

Báo cáo từ Savills cũng cho thấy thiếu hụt nguồn cung đang được khắc phục. Trong quý IV/2026, 11 dự án mới sẽ mở bán 7.000 căn hộ. Nguồn cung trong tương lai được kỳ vọng sẽ mở rộng nhờ các đại dự án mới và chính sách hỗ trợ.

Chuyên gia Savills, nhận định mặc dù còn thách thức về khả năng chi trả, nhu cầu nhà ở thực vẫn bền vững, được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hoá, thu nhập tăng và hạ tầng được cải thiện.

Theo bà Hằng, áp lực từ lãi suất cao và mặt bằng giá căn hộ đắt đỏ khiến thanh khoản thị trường có sự phân hóa giữa các phân khúc. Trong quý III/2026, cả nguồn cung mới và lượng căn hộ bán được thuộc phân khúc hạng A đều giảm. Trong khi đó, lượng giao dịch ở phân khúc hạng B và hạng C vẫn tăng so với quý trước. Do vậy, sự suy giảm của lượng căn hộ bán được toàn thị trường chủ yếu đến từ phân khúc hạng A.