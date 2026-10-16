Saudi Pro League hoãn trận đấu của Ronaldo

Nhiều trận đấu tại Saudi Pro League bị hoãn. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ ban điều hành giải đấu, quyết định trên xuất phát từ các yêu cầu về mặt hậu cần cũng như bảo đảm quy định thời gian nghỉ ngơi tối thiểu giữa các trận cho cầu thủ.

Cụ thể, hai cuộc so tài giữa đội đầu bảng Al Hilal gặp Al Riyadh cùng trận đối đầu giữa Al Ittihad và Al Shabab sẽ được dời sang ngày 19/12.

Trong khi đó, màn chạm trán đỉnh cao giữa Al Ahli và Al Nassr phải lùi thời điểm tổ chức đến ngày 6/3/2027.

Ban tổ chức Saudi Pro League đồng thời khẳng định toàn bộ các trận đấu còn lại của vòng 9 vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch ban đầu, không có thêm bất kỳ sự điều chỉnh nào.

Lý giải về quyết định này, thông cáo trên trang chủ SPL nêu rõ động thái hoãn lịch thi đấu nhằm đáp ứng “các cân nhắc về công tác vận hành hậu cần, đồng thời bảo đảm khoảng thời gian hồi phục thể lực theo quy chuẩn giữa các lượt trận”.

Việc các câu lạc bộ hàng đầu phải liên tục di chuyển và phân bổ lực lượng trên nhiều đấu trường cấp châu lục tạo áp lực lớn lên khâu tổ chức và lịch trình thi đấu tổng thể.

Trước đó, lịch trình của Al Nassr cũng từng chịu sự xáo trộn khi trận đấu gặp đối thủ Neftchi Fergana tại AFC Champions League ở Riyadh bị lùi lại một giờ đồng hồ so với dự kiến ban đầu. Việc tái sắp xếp lịch thi đấu được xem là giải pháp bắt buộc giúp các đội bóng lớn như Al Nassr, Al Hilal hay Al Ittihad ổn định lực lượng và duy trì chất lượng chuyên môn.

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