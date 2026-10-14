Saudi Arabia và Houthi tiếp tục đe dọa trả đũa lẫn nhau

Tại cuộc họp nội các do Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì, Saudi Arabia khẳng định sẽ không để các mối đe dọa ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab. Riyadh đồng thời cảnh báo Houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, thành phố linh thiêng và cơ sở kinh tế của nước này.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Sanaa, nơi lực lượng này kiểm soát, sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt. Houthi cũng cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco và Sân bay Quốc tế King Khalid tại Riyadh.

Trên thực địa, các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh trúng Sanaa và tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen, gây ra nhiều vụ nổ lớn. Phía liên quân cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái tại khu vực phía Đông và phía Nam Saudi Arabia.

Trong khi đó, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 104 cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm tại Yemen trong vòng 24 giờ, gây thương vong cho dân thường.

Những tuyên bố đe dọa trả đũa liên tiếp đang làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, đe dọa an ninh khu vực và hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới.