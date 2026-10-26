Saudi Arabia tiết lộ mục tiêu cuộc hội đàm giữa Liên minh Mecca và Iran

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết các cuộc thảo luận tại thủ đô Iran giữa các quan chức ba nước thành viên Liên minh Mecca, gồm Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm ngăn giao tranh tiếp diễn ở Trung Đông.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ Saudi Arabia “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở các kênh đàm phán nhằm ngăn leo thang quân sự tái diễn trong khu vực, đồng thời mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng, bảo đảm hòa bình và ổn định”.

Theo truyền thông Qatar ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman Al Saud, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir và Giám đốc Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hiện đã ở Tehran và đang gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei.

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa cả ba thành viên ký kết Hiệp ước Mecca hay còn gọi là Liên minh Mecca với Iran kể từ khi nhóm vũ trang Houthi ở Yemen thân Iran, gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia hồi tháng trước.

Liên minh Mecca là cơ chế hợp tác phòng thủ giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp tại Tehran là hoạt động đối thoại của đại diện ba nước thành viên với Iran, không đồng nghĩa Tehran tham gia liên minh này.

Từ trái sang: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại lễ ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước ở thành phố Mecca ngày 7/8/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết sáng kiến tổ chức cuộc gặp xuất phát từ Thống chế Asim Munir, và Tehran đồng ý đón phái đoàn sau khi xem xét đề xuất.

Theo hãng thông tấn WANA của Iran ngày 26/10, sự hiện diện đồng thời của Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Tư lệnh quân đội Pakistan và Giám đốc Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các cuộc tham vấn với Iran tập trung vào những vấn đề an ninh quan trọng.

Cuộc hội đàm tại Tehran diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia đối mặt với những lo ngại an ninh liên quan đến Yemen, trong khi nguy cơ căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel tái diễn tiếp tục phủ bóng lên Trung Đông.

Tuyên bố của Riyadh cho thấy các bên đang ưu tiên duy trì kênh đối thoại nhằm kiểm soát khủng hoảng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về những đề xuất cụ thể hoặc kết quả đạt được từ cuộc gặp.