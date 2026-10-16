Saudi Arabia thông báo về Asian Cup

Asian Cup 2027 vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Ảnh: X.

Ngày 16/10, Ban tổ chức địa phương (LOC) AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 phát đi thông cáo chính thức khẳng định công tác chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá châu Á vẫn diễn ra đúng tiến độ, từ ngày 7/1 đến ngày 5/5/2027 như kế hoạch ban đầu.

Động thái kể trên được đưa ra dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa nước chủ nhà Saudi Arabia và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cùng các bên liên quan. Theo thông cáo, toàn bộ các hạng mục tổ chức và vận hành hiện bám sát lộ trình đã phê duyệt.

Trong đó, công tác xây dựng, nâng cấp hệ thống sân vận động, cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hậu cần phụ trợ đang được triển khai đồng bộ. Nước chủ nhà đặt trọng tâm vào việc bảo đảm trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế cho các đội tuyển tham dự, giới truyền thông và người hâm mộ khắp châu lục.

LOC cam kết bảo đảm đầy đủ nguồn lực cần thiết nhằm khẳng định năng lực tổ chức của Saudi Arabia, đồng thời tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến liên quan để bảo đảm môi trường và điều kiện tối ưu nhất cho giải đấu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai Asian Cup. Giải đấu quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu Á, diễn ra tại ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar với hệ thống sân vận động tối tân thuộc đề án Vision 2030, đồng thời là bước tổng duyệt then chốt nhằm chuẩn bị cho World Cup 2034.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E của Asian Cup 2027, cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Vào ngày 10/1/2027, tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp UAE.