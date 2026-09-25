Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan họp khẩn về các cuộc tấn công của Houthi

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar ngày 25/9, cuộc thảo luận sắp tới là một phần trong khuôn khổ Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, trong đó quy định rằng cuộc tấn công nhằm vào một bên bị coi là tấn công nhằm vào tất cả các bên.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao diễn ra ngày 24/9 tại Phái đoàn thường trực của Saudi Arabia tại Liên hợp quốc ở New York. Tại đây, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, các bộ trưởng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào Mecca cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia. Các bộ trưởng đánh giá cao sự cảnh giác của các lực lượng vũ trang Saudi Arabia và khẳng định quyền của nước này trong bảo vệ an ninh theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các bộ trưởng thảo luận về ổn định khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, quan hệ láng giềng hữu nghị và việc bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng và tìm kiếm các giải pháp hòa bình.

Thông báo về họp khẩn xuất hiện khi lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các mục tiêu của Saudi Arabia.

Mới đây nhất, ngày 25/9, Houthi tuyên bố đã tấn công nhiều khu vực quân sự ở Saudi Arabia, cụ thể là khu vực Al-Tuwal ở Jizan và các trận địa tên lửa tại căn cứ Al-Dagharir.

Trước đó, ngày 24/9, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Taif và Yanbu của Saudi Arabia. Trong loạt bài viết đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên minh Turki al-Maliki nêu rõ: "Các hành động leo thang và vi phạm của lực lượng khủng bố Houthi sẽ bị xử lý kiên quyết".

Ngày 19/9, Houthi đã tấn công những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia. Trên kênh Telegram, người phát ngôn Houthi - ông Yahya Saree - tuyên bố: “Để đáp trả những hành vi của Saudi Arabia nhằm vào thủ đô Sana’a, lực lượng vũ trang tại Yemen đã thực hiện hai chiến dịch quân sự thành công bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Đợt tấn công đầu tiên nhắm vào những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, và đợt thứ hai nhắm vào các cơ sở của Aramco ở Yanbu”.

Các cuộc tấn công của Houthi đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án mạnh mẽ. Trong một tuyên bố, HĐBA LHQ yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự. Các thành viên HĐBA LHQ tái khẳng định lập trường lên án các vụ tấn công và đe dọa nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb.

HĐBA LHQ bày tỏ đoàn kết với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự vệ vốn có của nước này theo luật pháp quốc tế. Cơ quan này cũng tái khẳng định cam kết đối với