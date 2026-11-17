Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, ngày 16/11, Quốc vương Salman bin Abdulaziz đã ban hành sắc lệnh bổ nhiệm Trung tướng Fayyad al-Ruwaili, Tổng tham mưu trưởng quân đội Saudi Arabia, làm Tư lệnh Bộ chỉ huy các lực lượng liên quân thay Trung tướng Fahd bin Hamad al-Salman. Bộ chỉ huy các lực lượng liên quân chịu trách nhiệm giám sát hoạt động quân sự và phối hợp với các chỉ huy quân đội Yemen trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi kể từ khi Saudi Arabia can thiệp vào xung đột tại quốc gia này hồi tháng 3/2015.

Việc thay đổi chỉ huy diễn ra một ngày sau khi các lực lượng Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn rút khỏi những vị trí gần eo biển Bab al-Mandab, tạo điều kiện cho Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực ven Biển Đỏ. Theo các nguồn tin quân sự Yemen, ngày 16/11, lực lượng Houthi đã tiến vào Khor Omeira, khu vực ven biển miền Nam Yemen, cách Aden khoảng 100 km về phía Tây và chỉ còn cách các vị trí của lực lượng chính phủ tại Qa’wa khoảng 25 km. Trước đó, Houthi đã kiểm soát thành phố cảng Mocha và bao vây thành phố Taiz.

Cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy 2 thiết bị bay không người lái (UAV) của Houthi hướng về khu vực Mecca và Riyadh. Từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát hồi tháng 7, Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Trong khi đó, lực lượng chính phủ Yemen đang củng cố phòng tuyến quanh Aden, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính quyền được quốc tế công nhận.

Những diễn biến trên đặt Riyadh trước nhiều thách thức đan xen, từ ngăn chặn đà tiến quân của Houthi tại miền Nam Yemen, bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược gần eo biển Bab al-Mandab đến bảo đảm an ninh lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.