Saudi Arabia ra quyết định phút chót về việc học trực tuyến giữa giao tranh

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

“Chúng tôi vừa được giới chức Saudi Arabia thông báo rằng các trường học phải đóng cửa trong suốt cả tuần”, nội dung hai tin nhắn riêng biệt mà hãng tin AFP thu thập được từ các phụ huynh cho biết.

Dù không có lý do chính thức nào được đưa ra, động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực vùng Vịnh, cùng các cuộc tấn công gần như hằng ngày nhằm vào Saudi Arabia do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện.

“Khi một quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng nhà trường trong suốt một tuần, các gia đình xứng đáng nhận được thông tin rõ ràng và minh bạch về lý do đằng sau quyết định đó”, một phụ huynh sống tại Riyadh chia sẻ với điều kiện giấu tên.

“Đó là một quyết định vào phút chót. Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra”, một người Liban đang sinh sống tại Riyadh cho biết.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng đang giao tranh với Houthi tại Yemen, tuyên bố đã đánh chặn thành công các thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này.

Các cuộc tấn công trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ tấn công leo thang của Houthi kể từ tháng 7, thời điểm giao tranh bùng phát trở lại, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm và kéo Yemen vào cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông.

Ngày 25/9, Houthi tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, trong đó có khu vực Al-Tuwal ở Jizan và các trận địa tên lửa tại căn cứ Al-Dagharir.

Trước đó, ngày 24/9, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố Taif và Yanbu của Saudi Arabia. Trong loạt bài viết đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki nêu rõ: “Các hành động leo thang và vi phạm của lực lượng Houthi sẽ bị xử lý kiên quyết”.

Ngày 19/9, Houthi tuyên bố đã tấn công các vị trí nhạy cảm tại thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ ở thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia. Trên kênh Telegram, người phát ngôn Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tiến hành hai chiến dịch quân sự, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Theo ông, đợt tấn công đầu tiên nhằm vào các vị trí nhạy cảm tại Riyadh, trong khi đợt thứ hai nhằm vào các cơ sở của Aramco ở Yanbu.

Các cuộc tấn công của Houthi đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án. Trong một tuyên bố, HĐBA LHQ yêu cầu lực lượng Houthi ngay lập tức chấm dứt các hành động leo thang quân sự. Các thành viên HĐBA LHQ tái khẳng định lập trường lên án các vụ tấn công và đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb.

Houthi đã áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với Saudi Arabia, tấn công các tàu chở dầu và lãnh thổ nước này, đồng thời chiếm giữ nhiều khu vực ven Biển Đỏ của Yemen, vốn có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.