Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, các quan chức quân sự cấp cao của ba nước đã gặp nhau tại thủ đô Riyadh ngày 25/9, để đánh giá tình hình an ninh và những mối đe dọa đối với Saudi Arabia. Các bên lên án các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Mecca cũng như cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế của Saudi Arabia.

Tại cuộc gặp, các quan chức thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang ba nước, trong đó có chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp quân sự và tích hợp năng lực, nhằm củng cố khả năng răn đe và phòng thủ chung. Các bên tái khẳng định cam kết đối với cơ chế phòng thủ tập thể và quyết tâm bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Türkiye Hakan Fidan, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar hội đàm tại New York bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Các bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận tiến độ thành lập ban thư ký, các ủy ban và nhóm công tác thuộc khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, đồng thời chuẩn bị cho các cơ quan này đi vào hoạt động.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen liên tiếp có các cuộc tấn công qua lại trong những ngày gần đây.

Trong một tuyên bố ngày 25/9, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Yemen, Chuẩn tướng Yahya Saree, cho biết lực lượng này vừa tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, trong đó cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào một mục tiêu quan trọng tại thủ đô Riyadh, trong khi cuộc tấn công thứ hai nhằm vào Công ty Aramco ở Yanbu, sử dụng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Lực lượng vũ trang Yemen tái khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng phương thức “phong tỏa đáp trả phong tỏa, leo thang đáp trả leo thang”, đồng thời nhắm mục tiêu vào các lực lượng và hoạt động tập trung quân sự của Saudi Arabia cho đến khi các cuộc tấn công và tình trạng phong tỏa chấm dứt.