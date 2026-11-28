Ngày 27/11, tại Islamabad (Pakistan), Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc Liên minh Phòng thủ Makkah đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai với sự tham dự của đại diện ba nước Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp, ba nước lên án các cuộc tấn công kéo dài của lực lượng Houthi nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, đồng thời khẳng định sẽ đẩy nhanh các nỗ lực phối hợp nhằm hỗ trợ Riyadh bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các bên tái khẳng định cam kết phối hợp vì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nhất trí tiếp tục tham vấn, thúc đẩy giảm căng thẳng và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao.

Một nội dung trọng tâm khác được các bên nhất trí là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung, đào tạo và nâng cao năng lực. Theo ông Ishaq Dar, những nỗ lực này nhằm củng cố khả năng phối hợp và năng lực tổng thể của lực lượng vũ trang ba nước, đáp ứng các quan ngại an ninh chung và đóng góp vào ổn định khu vực.

Các bên cũng rà soát việc triển khai những thỏa thuận tại các cuộc họp trước, đồng thời bày tỏ hài lòng với tiến triển trong việc thành lập ban thư ký thường trực của liên minh tại Saudi Arabia. Ba nước tái khẳng định các nguyên tắc của Hiệp định Phòng thủ chung Makkah, bao gồm phòng thủ tập thể, đoàn kết tương trợ và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Hiệp định Phòng thủ chung Makkah được Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 7/8/2026, quy định một cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài nhằm vào bất kỳ nước thành viên nào sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.

Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, phá vỡ thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 năm trong xung đột tại Yemen. Việc ba nước thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Phòng thủ Makkah cho thấy nỗ lực tăng cường phối hợp an ninh và quốc phòng trước những diễn biến phức tạp trong khu vực.