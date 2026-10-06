Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ kích hoạt cam kết phòng thủ tập thể

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược của liên minh tại Riyadh, nhằm thảo luận về những diễn biến an ninh và các mối đe dọa mà Saudi Arabia đang phải đối mặt trong cuộc xung đột khu vực với Iran và các lực lượng đồng minh của nước này. Liên minh được thành lập theo một thỏa thuận được ký ngày 7/8.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, cho biết cuộc họp khẩn "khẳng định sự đoàn kết và lập trường thống nhất của các quốc gia chúng ta trong việc đối phó với những hành động gây hấn nhằm vào Vương quốc và các Thánh địa, kích hoạt khả năng răn đe tập thể trước những hành động gây hấn cũng như tất cả những bên đứng sau chúng trong khuôn khổ Liên minh Phòng thủ (Mecca)".

Ba nước cho biết, mục tiêu là tăng cường khả năng sẵn sàng và phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, cũng như năng lực tập thể trong việc đối phó và ngăn chặn các mối đe dọa.

Ủy ban đã xem xét kết quả các cuộc tham vấn chính trị và quân sự, đồng thời thông qua những khuyến nghị khẳng định cam kết của liên minh đối với phòng thủ tập thể và phản ứng thống nhất trước các mối đe dọa.

Thỏa thuận được thông qua ngày 5/10 yêu cầu cung cấp và nhanh chóng triển khai các lực lượng, năng lực quân sự tại Saudi Arabia, phù hợp với các phương án đã được phê duyệt và luật pháp của các quốc gia thành viên.

Ba nước cũng lên án những nỗ lực nhằm tấn công Mecca và Medina, cũng như các cuộc tập kích tiếp diễn nhằm vào các thành phố, cơ sở dân sự và cơ sở kinh tế tại Saudi Arabia. Các nước tái khẳng định "kiên quyết bác bỏ" mọi hành động gây hấn hoặc đe dọa đối với an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia.

Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao lực lượng vũ trang Saudi Arabia về sự cảnh giác, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, năng lực chuyên môn cũng như sự hiệu quả trong việc đối phó với các mối đe dọa và bảo vệ Vương quốc.

Trong nỗ lực xây dựng cơ cấu thể chế của liên minh, Ủy ban đã bổ nhiệm Trung tướng về hưu Numan Mahmud của Pakistan làm Tổng Thư ký đầu tiên của liên minh, với nhiệm kỳ 3 năm. Các thành viên liên minh hoan nghênh việc bổ nhiệm và bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ đóng góp vào việc phát triển thỏa thuận cũng như thúc đẩy các mục tiêu của liên minh.

Ba nước cũng tái khẳng định an ninh của mỗi quốc gia thành viên là một bộ phận không thể tách rời trong an ninh chung của cả liên minh.

Ba nước cho rằng việc chuyển hóa Thỏa thuận Mecca thành các biện pháp thực tế sẽ củng cố năng lực răn đe, thể hiện tính đáng tin cậy của các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ an ninh, chủ quyền và lãnh thổ của các nước.

Thế Hải (Theo Arabnews, Aljazeera)