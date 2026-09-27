Saudi Arabia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn chiến lược an ninh

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất ề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định thì có tin Washington có thể lựa chọn nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.