Saudi Arabia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn chiến lược an ninh
Các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia cùng hai đồng minh chiến lược là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thủ đô Riyadh. Cuộc họp diễn ra sau khi Saudi Arabia đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cử các lãnh đạo quân đội tham dự một cuộc họp, sau nhiều tuần lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/saudi-arabia-pakistan-tho-nhi-ky-hop-ban-chien-luoc-an-ninh-419579.htm