Saudi Arabia muốn tăng hợp tác lâu dài với bóng đá Việt Nam

VFF tăng cường hợp tác quốc tế, tạo nguồn lực phát triển bóng đá Việt Nam bền vững (ảnh X.H)

Chiều 9/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn-Chủ tịch VFF đã đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) tại Việt Nam, Thamer Mohammed A. Aigosaibi. Cùng dự có ông Yasir Saeed M Abu Sabir, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đôi bên đánh giá tích cực mối quan hệ giữa bóng đá 2 nước, đồng thời thống nhất thúc đẩy các hoạt động thiết thực, hướng tới mở rộng giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Theo VFF, Đại sứ Thamer Mohammed A. Aigosaibi đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về việc tiếp tục triển khai và gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa VFF và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), được ký kết lần đầu năm 2021 và gia hạn năm 2023. Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai bên thống nhất sớm xúc tiến các thủ tục cần thiết để ký kết lại thỏa thuận, tạo khuôn khổ thuận lợi cho các chương trình hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Aigosaibi đề xuất hai liên đoàn cân nhắc xây dựng thỏa thuận với thời hạn dài hơn, có thể là 4 năm hoặc theo cơ chế không xác định thời hạn, nhằm bảo đảm tính ổn định và liên tục trong quan hệ hợp tác.

Về định hướng chuyên môn, hai bên nhất trí mở rộng phạm vi phối hợp, không chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia nam mà còn hướng tới các đội tuyển trẻ, đội tuyển nữ và đội tuyển futsal. Các hình thức hợp tác được đề cập gồm tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu, tham dự các giải đấu quốc tế do mỗi bên đăng cai, đồng thời tăng cường trao đổi chuyên gia và kinh nghiệm huấn luyện.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, trong đó có định hướng đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao quy mô lớn. Trong giai đoạn vừa qua, VFF đã tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó tạo nguồn lực phát triển bền vững, đồng thời nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam.