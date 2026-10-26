Saudi Arabia mở lại 2 nhà ga sân bay Riyadh giữa đe dọa tấn công

Theo thông báo của sân bay, nhà ga T1 phục vụ các chuyến bay nội địa, trong khi nhà ga T2 dành cho các chuyến bay quốc tế do các hãng hàng không quốc gia khai thác. Ban quản lý sân bay khuyến cáo hành khách liên hệ hãng hàng không để xác nhận tình trạng đặt chỗ và lịch trình trước khi đến.

Nhà ga T1 tại Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: AJEL

Theo Kuwait Times, dữ liệu theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy lưu lượng hoạt động tại sân bay vẫn ở mức thấp sau khi mở lại. Trong khi đó, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cảnh báo sân bay vẫn là mục tiêu quân sự, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng cơ sở này.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) đưa tin lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng về phía Riyadh ngày 26-10. Trước đó một ngày, nhà chức trách Saudi Arabia xác nhận mảnh vỡ từ hai tên lửa bị đánh chặn tại khu vực Khamis Mushait và Ahad Rafidah khiến hai người bị thương, đồng thời làm hư hại các tòa nhà dân cư và nhiều phương tiện.

Báo Gulf News (UAE) ngày 26-10 dẫn dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy, 7.802 chuyến bay khởi hành theo lịch tại Saudi Arabia trong giai đoạn từ ngày 8 đến 25-10 bị hủy hoặc không khai thác.