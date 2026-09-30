Saudi Arabia liên tục không kích Houthi
Ngày 29/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã tiến hành 35 cuộc không kích trên 5 tỉnh của Yemen trong 24 giờ qua, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận.
Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea cho biết Saudi Arabia không kích nhắm vào các khu vực tại các tỉnh Taiz, Al-Jawf, Amran, Saada và Hodeidah của Yemen.
Theo ông, các máy bay phản lực F-15 và Typhoon cất cánh từ các căn cứ không quân và thực hiện các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở viễn thông và trường học.
Theo ông Yahya Sarea, các cuộc tấn công mới nhất đã nâng tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Saudi Arabia lên tới 1.158 lần, tính từ khi đợt leo thang hiện nay bùng phát.
Giao tranh đã gia tăng cường độ trên khắp miền nam Yemen thời gian gần đây, sau khi Houthi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/saudi-arabia-lien-tuc-khong-kich-houthi-a498380.html