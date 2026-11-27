Bộ Năng lượng Saudi Arabia ngày 26/11 cho biết một vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại khu vực Jazan đã khiến một công nhân người Nepal thiệt mạng và một số người khác bị thương. Theo cơ quan này, một vật thể bay đã đánh trúng nhà máy, gây hỏa hoạn và buộc cơ sở phải tạm thời đình chỉ một số hoạt động. Đám cháy sau đó đã được khống chế. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp và đội ngũ kỹ thuật chuyên trách đã được triển khai để đánh giá thiệt hại, kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở. Bộ Năng lượng Saudi Arabia chưa xác định bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Trong khi đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu, ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn thực hiện vụ tấn công. Liên minh này sau đó thông báo đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đạn đạo tại tỉnh Al Hudaydah, miền Tây Yemen, được cho là đã sử dụng trong vụ tấn công nói trên.

Bộ Ngoại giao Bahrain lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế của Saudi Arabia, cho rằng những hành động này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Riyadh và luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, thương mại quốc tế và ổn định khu vực. Bahrain tái khẳng định đoàn kết với Saudi Arabia và ủng hộ quyền tự vệ của nước này theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.

Liên đoàn Thế giới Hồi giáo cũng lên án các cuộc tấn công, khẳng định hành động nhằm vào dân thường và cơ sở dân sự đi ngược các giá trị tôn giáo, luật pháp quốc tế và luật nhân đạo.

Trong diễn biến liên quan, ngày 26/11, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ, hệ thống quân sự. Biên bản ghi nhớ được ký với sự tham gia của người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun và Chủ tịch Cơ quan Phát triển Quốc phòng Saudi Arabia Faleh bin Abdullah Al-Sulaiman. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời lên án vụ tấn công nhằm vào Khu Tài chính King Abdullah ở Riyadh và bày tỏ đoàn kết với người dân Saudi Arabia.