Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki ngày 20/11 cho biết, các cuộc không kích tại cảng Hodeidah nhằm phá hủy năng lực tác chiến và các hoạt động vận chuyển, buôn lậu vũ khí, tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi. Chiến dịch được triển khai sau khi liên quân đưa ra cảnh báo và yêu cầu người dân cùng công nhân rời khỏi khu vực cảng.

Trên mạng xã hội X, ông Al-Maliki cho biết chiến dịch còn nhắm vào các mục tiêu quân sự và năng lực tên lửa đạn đạo của Houthi tại các tỉnh Sanaa, Saada và Taiz, nhằm vô hiệu hóa những nguồn đe dọa đối với dân thường tại Yemen và Saudi Arabia.

Tại thủ đô Sanaa, liên quân tuyên bố đã phá hủy 7 mục tiêu quân sự phục vụ hoạt động của Houthi, cùng 6 xưởng được cho là sử dụng để chế tạo và lắp ráp các bộ phận của bệ phóng tên lửa đạn đạo và UAV. Trong khi đó, hệ thống phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía khu vực Jazan. Các mảnh vỡ rơi xuống khu vực Al-Shuqaiq.

Trước các cuộc không kích, lực lượng Houthi cảnh báo thành phố Jeddah và những cảng khác của Saudi Arabia ven Biển Đỏ có thể trở thành mục tiêu nếu cảng Hodeidah bị tấn công. Người phát ngôn Houthi Yahya Saree cũng khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận Saudi Arabia trong những giờ tiếp theo, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi khu vực tài chính tại Riyadh, nơi bị hư hại trong vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19/11. Houthi cho biết lực lượng này đã yêu cầu người dân và công nhân tránh xa khu vực cảng Hodeidah, đồng thời đề nghị các tàu đang neo đậu nhanh chóng rời cảng. Nhóm này cũng cáo buộc các lực lượng Saudi Arabia từng tiến hành một cuộc tấn công tại Hodeidah ngày 17/11, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cảng Hodeidah nằm dưới sự kiểm soát của Houthi từ tháng 10/2014, có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và tiếp tế tại Yemen. Việc cảng này trở thành mục tiêu không kích trong bối cảnh các cuộc tấn công qua lại giữa Houthi và Saudi Arabia gia tăng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tiếp tục lan rộng tại khu vực Biển Đỏ.