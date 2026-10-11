Saudi Arabia khôi phục hoạt động hàng không tại thủ đô

Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã trở lại mức bình thường, bao gồm cả hoạt động chuyên chở hành khách, hàng hóa và các dịch vụ hàng không khác.

Trước đó, loạt cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay King Khalid hôm 7/10 đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phi công, đồng thời khiến ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này bị hủy.