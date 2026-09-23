Saudi Arabia khôi phục đường ống chiến lược, hạ nhiệt giá dầu

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, đường ống đã hoạt động trở lại từ ngày 22-9, song ở mức công suất thấp. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang nỗ lực nâng lưu lượng lên khoảng 4 triệu thùng/ngày, dù chưa rõ thời điểm đạt mục tiêu.

Việc khôi phục tuyến ống cho phép Saudi Arabia nối lại cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu dọc bờ Biển Đỏ và tái xuất khẩu qua cảng Yanbu. Một lô hàng đã được lên kế hoạch bốc xếp ngay trong ngày 22-9 để vận chuyển tới Trung Quốc.

Động thái này nhanh chóng tác động đến thị trường, khi nguồn cung được cải thiện khiến giá dầu Brent kỳ hạn giảm hơn 2 USD/thùng, xuống mức thấp nhất kể từ 8-9.

Trước đó, xung đột Trung Đông khiến dòng chảy qua Hormuz bị gián đoạn, buộc Saudi Arabia phải chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng/ngày qua tuyến Đông - Tây, tương đương gần 4% nguồn cung toàn cầu.

Đường ống này từng bị gián đoạn từ 13-9 sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, làm đình trệ hoạt động xuất khẩu tại Yanbu. Việc tái vận hành được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.