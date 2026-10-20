Saudi Arabia hoãn 'Davos trên sa mạc' sau loạt tấn công của Houthi

Cột khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông quốc tế ngày 19/10, ban tổ chức Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII), thường được gọi là “Davos trên sa mạc”, sẽ không diễn ra tại Riyadh vào tuần tới như kế hoạch. Sự kiện được chuyển sang năm sau và lịch tổ chức mới sẽ sớm được công bố.

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong những tuần gần đây. Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh đã đóng cửa từ ngày 10/10, sau vụ tấn công bằng tên lửa khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ban tổ chức từng cân nhắc chuyển hội nghị sang hình thức trực tuyến vào thời gian dự kiến ban đầu, trước khi quyết định hoãn toàn bộ sự kiện.

FII là một trong những hội nghị có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại vùng Vịnh, thường thu hút các nguyên thủ cùng lãnh đạo những ngân hàng, công ty quản lý tài sản và tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới. Trong khoảng một thập niên qua, sự kiện đã trở thành diễn đàn quan trọng để Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman giới thiệu với quốc tế những nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế.

Theo chương trình dự kiến, các diễn giả năm nay có Tổng giám đốc BlackRock Larry Fink và Tổng giám đốc JPMorgan Jamie Dimon. Việc phải hoãn một sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo tài chính quốc tế là bước lùi đáng kể đối với tham vọng nâng cao vị thế kinh tế của Riyadh.

FII cũng là sự kiện lớn mới nhất tại Saudi Arabia chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Houthi, vốn đã làm gián đoạn hoạt động hàng không đến và đi khỏi nước này. Tuần trước, Saudi Arabia đã hoãn hoặc hủy nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc tránh đi đến Saudi Arabia sau các vụ tấn công sân bay. Những khuyến cáo này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi mua bảo hiểm cho nhân viên tham dự hội nghị, ngay cả khi sân bay hoạt động trở lại.

Trước đó, FII từng khẳng định các biện pháp an ninh toàn diện sẽ bảo đảm an toàn cho người tham dự hội nghị năm nay. Tuy nhiên, một cuộc họp báo dự kiến diễn ra ngày 19/10 đã bị hoãn mà không có lý do được công bố.

Việc hoãn FII và các sự kiện khác được dự báo sẽ làm gia tăng thiệt hại kinh tế đối với Saudi Arabia từ cuộc xung đột với Houthi. Bắt đầu khoảng 8 tháng trước, cuộc đối đầu này đã gây gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và làm chậm tăng trưởng kinh tế của vương quốc.

Tầm quan trọng của FII từng được thể hiện tại hội nghị năm 2017, khi Thái tử Mohammed công bố kế hoạch xây dựng Neom, thành phố mang tính tương lai với quy mô đầu tư 500 tỷ USD. Đây là một trong nhiều siêu dự án sau đó bị thu hẹp đáng kể trong bối cảnh nền kinh tế Saudi Arabia tăng trưởng chậm lại.

Hội nghị cũng từng trải qua những biến động lớn. Năm 2018, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp rút khỏi sự kiện sau cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. Đến năm 2021, phần lớn khách quốc tế tham dự trực tuyến do các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch Covid-19.

Quyết định hoãn hội nghị năm nay được đưa ra khi chiến sự trên bộ tại Yemen tiếp tục leo thang. Saudi Arabia đang hậu thuẫn các lực lượng liên kết với chính phủ được quốc tế công nhận trong cuộc chiến chống Houthi.

Chính quyền địa phương tại tỉnh Shabwa, miền nam Yemen, cho biết ít nhất 53 binh sĩ thiệt mạng và 200 người bị thương sau khi Houthi phóng 3 tên lửa đạn đạo vào một trại huấn luyện. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi chiến sự tại Yemen bùng phát trở lại hồi tháng 7.

Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính quyền địa phương lên án hành động này, đồng thời cho biết số người thiệt mạng mới là thống kê sơ bộ và có thể tiếp tục tăng.

Ngày 19/10, giới chức Saudi Arabia cũng phát cảnh báo về mối đe dọa an ninh tại thủ đô Riyadh cùng các khu vực al-Kharj và Najran, trước khi thông báo nguy hiểm đã qua.