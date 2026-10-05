Saudi Arabia giảm giá dầu bán sang châu Á

Theo tài liệu định giá của Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco được trang tin At-Taqa tiếp cận, Aramco ấn định OSP dầu Arab Light - loại dầu thô chủ lực của Saudi Arabia, bán sang châu Á ở mức giá thấp hơn 5 USD/thùng so với giá chuẩn Dubai/Oman (giá tham chiếu phổ biến đối với dầu thô Trung Đông tại châu Á). Mức chênh lệch này trong tháng 10 là 2 USD/thùng.

Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và 6 thành viên OPEC+ khác tiếp tục giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11, trước những diễn biến khó lường của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Aramco tăng OSP dầu Arab Light bán cho khu vực Tây Bắc châu Âu thêm khoảng 3 USD/thùng, lên mức cao hơn 0,85 USD/thùng so với giá dầu Brent. Trong hai tháng trước đó, mức giá này thấp hơn 2,15 USD/thùng so với giá chuẩn. Tại thị trường Mỹ, Aramco giữ nguyên giá dầu xuất khẩu ở mức cao hơn 4,60 USD/thùng so với chỉ số Argus, tương đương mức của tháng 10.

Việc Aramco điều chỉnh OSP theo từng khu vực phản ánh sự khác biệt về điều kiện thị trường và nhu cầu dầu thô tại các khu vực. Giá Arab Light là một trong những yếu tố được các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu xem xét khi quyết định mua dầu, đồng thời được theo dõi để đánh giá diễn biến giá dầu Trung Đông.

Từ tháng 9, Saudi Aramco đã bán hàng triệu thùng dầu thô thông qua hoạt động vận chuyển dầu giữa các tàu bên ngoài eo biển Hormuz, giúp lưu lượng dầu qua tuyến đường thủy chiến lược này trở lại mức trước khi xảy ra xung đột. Saudi Arabia cũng đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ, sau khi máy bay không người lái tấn công làm gián đoạn đường ống dẫn dầu Đông - Tây.