Saudi Arabia dồn dập không kích Houthi

Lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, trên mạng xã hội X, Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea, cho biết Saudi Arabia không kích nhắm vào các khu vực tại 5 tỉnh Taiz, Al-Jawf, Amran, Saada và Hodeidah của Yemen.

Các máy bay phản lực F-15 và Typhoon cất cánh từ căn cứ không quân tại thành phố Khamis Mushait và Taif của Saudi Arabia đã không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự, gồm cơ sở viễn thông và trường học.

Cũng theo ông Yahya Sarea, tính từ khi đợt leo thang hiện nay bùng phát, Saudi Arabia tiến hành 1.158 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa vào Yemen.

Cùng ngày, ông Majid al-Nuzaili, Người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cảnh báo dân thường tránh xa những địa điểm được lực lượng Houthi sử dụng cho hoạt động quân sự. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ở miền Nam Yemen, khi lực lượng chính phủ và Houthi giao tranh tại tỉnh Lahj, nơi nhìn ra eo biển chiến lược Bab al-Mandab, và trên nhiều mặt trận tại tỉnh Taiz lân cận.

Giao tranh gia tăng cường độ trên khắp miền Nam Yemen gần đây, sau khi Houthi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.