Saudi Arabia đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát nhiều khu vực dọc bờ Biển Đỏ, đồng thời liên tiếp tấn công các đầu mối giao thông, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia. (Nguồn: MEMO)

Nguồn tin cũng khẳng định, Saudi Arabia sẽ không khuất phục trước hành động của lực lượng Houthi. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa nhóm vũ trang và chính phủ Yemen đang lan rộng.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát nhiều khu vực dọc bờ Biển Đỏ, đồng thời liên tiếp tấn công các đầu mối giao thông, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia.

Trước đó cùng ngày, nhà chức trách Saudi Arabia cho biết, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong ngày 7 và 8/10 đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại về cơ sở vật chất, gây hoãn và hủy nhiều chuyến bay. Houthi trước đó đã tuyên bố sẽ tấn công nhằm vào các sân bay này.

Saudi Arabia cũng thông tin đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi, trong đó một quả hướng về phía Riyadh và một quả nhằm vào khu vực Khamis Mushait ở miền Tây Nam nước này.

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia, các mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn đã làm hư hại một trường mẫu giáo và một khu phức hợp y tế ở Riyadh, song chưa công bố thông tin cụ thể về thương vong hoặc mức độ thiệt hại.

Saudi Arabia và các lực lượng chính phủ Yemen đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn đà tiến công của nhóm vũ trang trên, dù đã mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ, trong đó có khu vực quanh eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Về phần mình, chính phủ Yemen tuyên bố đã đẩy Houthi khỏi một số khu vực chiến lược ven Biển Đỏ và thành phố cảng Mocha. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định vẫn giữ các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree khẳng định, lực lượng này cũng phóng tên lửa vào một sân bay tại Najran và một căn cứ không quân ở Khamis Mushait ngày 8/10; đồng thời cảnh báo người lao động rời các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, sau khi tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở phía Nam Riyadh vài ngày trước đó.

Theo số liệu Liên hợp quốc, giao tranh tái diễn tại Yemen đã khiến hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 7. Tại thành phố Taiz ở miền Tây Yemen, Houthi đang bao vây khu vực do chính phủ kiểm soát, cắt tuyến tiếp tế chính nối với thủ đô tạm thời Aden, khiến người dân thiếu nước, khí đốt, rau và các mặt hàng thiết yếu.

Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn các trung tâm dân cư lớn của Yemen từ khi chiến tranh bùng phát năm 2014. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ.

(theo AFP)