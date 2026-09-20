Saudi Arabia đánh chặn tên lửa Houthi hướng vào Riyadh

Người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, cho biết đã đánh chặn tên lửa vào rạng sáng 19-9 (theo giờ địa phương), trước khi tiếp cận Riyadh.

Ông cũng cho biết các hệ thống phòng không Saudi Arabia đã ngăn chặn những cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Bish, Farasan, Taif và Yanbu.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn tại miền tây Yemen ngày 16-9. Ảnh: AFP

Trước đó, Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu mà lực lượng này gọi là “nhạy cảm” tại Riyadh.

Houthi cũng tuyên bố tấn công một cơ sở của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, lực lượng này không nêu cụ thể mục tiêu tại Riyadh, mà chỉ nói nhằm đáp trả 1 cuộc tấn công tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Vụ việc xảy ra sau khi Saudi Arabia phát cảnh báo về nguy cơ trên không tại Riyadh và thành phố Al-Kharj.

Hiện chưa có thông báo về thương vong tại Riyadh. Saudi Arabia cũng chưa thông báo các cuộc tấn công có gây thiệt hại tại thủ đô hay không.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đợt leo thang giao tranh hiện nay bắt đầu hồi tháng 7, Houthi tuyên bố tấn công vào Riyadh.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm Saudi Arabia trong thời gian gần đây đã mở rộng sang nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng của nước này.

Trước đó, ngày 18-9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm Saudi Arabia, trong đó có những vụ việc ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, đồng thời cảnh báo tình trạng leo thang quân sự tại Yemen.