Saudi Arabia đánh chặn tên lửa Houthi, Ai Cập cân nhắc hỗ trợ quân sự

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Maliki cho biết tên lửa hướng về Najran, miền Tây Nam Saudi Arabia, gần biên giới Yemen đã bị đánh chặn và phá hủy. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại vật chất liên quan đến vụ việc.

Trong một tuyên bố riêng, liên quân bác bỏ cáo buộc của Houthi cho rằng Saudi Arabia đe dọa tấn công các cuộc tụ họp của bộ lạc và dân thường tại Yemen, gọi những thông tin này là vô căn cứ và bịa đặt. Liên quân cho rằng các cáo buộc nhằm đánh lạc hướng dư luận và lôi kéo các bộ lạc vào xung đột. Riyadh khẳng định cam kết đối với an ninh, ổn định của Yemen, đồng thời phản đối việc lợi dụng các bộ lạc để thúc đẩy đối đầu.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia trong vòng 48 giờ, gồm các địa điểm ở Riyadh, Dammam, Yanbu và Abha. Phía Saudi Arabia chưa xác nhận các thông tin này.

Căng thẳng quân sự giữa Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tái gia tăng từ tháng 7, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các cơ sở chiến lược và tuyến hàng hải trong khu vực. Đáng chú ý, eo biển Bab el-Mandeb, nối Biển Đỏ với vịnh Aden là tuyến vận tải quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế và lưu thông hàng hóa qua kênh đào Suez của Ai Cập. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở dầu khí của Saudi Arabia cũng làm gia tăng quan ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải và xuất khẩu năng lượng.

Ngày 22/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định Cairo ủng hộ tìm kiếm mọi cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị, đồng thời nhấn mạnh mọi hỗ trợ quân sự dành cho Riyadh, nếu được triển khai sẽ chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đề nghị triệu tập phiên họp Quốc hội để xem xét việc cho phép quân đội hỗ trợ Saudi Arabia nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, Quốc hội nước này đã hoãn bỏ phiếu đến ngày 26/10 để có thêm thời gian thảo luận.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện do Houthi kiểm soát, ông Yahya Ali al-Rai cảnh báo việc Ai Cập can dự quân sự sẽ đe dọa an ninh quốc gia và sự ổn định trong nước, đồng thời kêu gọi Quốc hội Ai Cập bác bỏ đề xuất hỗ trợ quân sự.