Saudi Arabia cùng hai đồng minh tìm điểm tựa phòng thủ Mecca giữa điểm nóng Trung Đông

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại New York bên lề Đại hội đồng LHQ, thảo luận cơ chế hỗ trợ Riyadh theo Hiệp định phòng thủ Mecca. (Nguồn: Asharq Al Awsat)

Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tiến hành tham vấn tại trụ sở Phái đoàn thường trực Saudi Arabia bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ) ở New York.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 81.

Theo đó, 3 Bộ trưởng Ngoại giao đã rà soát công tác chuẩn bị cho cuộc họp giữa các tham mưu trưởng quân đội, dự kiến tập trung thảo luận những cơ chế hỗ trợ Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp định phòng thủ Mecca.

Văn kiện này quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên tham gia.

Trong cuộc tham vấn, các Bộ trưởng lên án mạnh mẽ những vụ tấn công nhằm vào Mecca, cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia.

Nội dung trao đổi đồng thời tập trung vào những diễn biến mới nhất trong khu vực, qua đó nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Bên cạnh đó, ba nước khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm an ninh và tự do hàng hải, trong bối cảnh những diễn biến tại Trung Đông tiếp tục đặt ra sức ép đối với hoạt động lưu thông trên các tuyến biển chiến lược.

Đây cũng là một trong những nội dung được đặt trong tổng thể các nỗ lực nhằm duy trì ổn định khu vực.

(theo Anadolu)