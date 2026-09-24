Saudi Arabia cảnh báo an ninh đối với thánh địa Mecca
Ngày 24/9, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia đã đưa ra một loạt cảnh báo an ninh, cả ở khu vực thánh địa Mecca, nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, cùng với các cảnh báo riêng biệt cho tỉnh Yanbu thuộc Biển Đỏ cũng như các khu vực Taif, Jeddah và Tabuk. Sau đó, các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen. Đây là vụ tấn công leo thang mới nhất của lực lượng Houthi kể từ tháng 7.
Trong những tuần gần đây, các cảnh báo thường đi trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Tuần trước, Riyadh cáo buộc Houthi nhắm mục tiêu vào Mecca lần đầu tiên kể từ năm 2017 bằng một thiết bị bay không người lái (drone). Houthi phủ nhận cáo buộc này. Vài ngày sau, nhóm này tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia - lần đầu tiên sau nhiều năm, đánh dấu một sự leo thang mới trong cuộc xung đột.
Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh đang ác liệt ở Yemen giữa lực lượng Houthi và các lực lượng của chính phủ, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía.
Trước đó, Houthi đã áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với Saudi Arabia, tấn công các tàu chở dầu và lãnh thổ của nước này, đồng thời chiếm giữ nhiều vùng ven Biển Đỏ của Yemen, vốn rất quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/saudi-arabia-canh-bao-an-ninh-doi-voi-thanh-dia-mecca-post1388584.html