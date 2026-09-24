Saudi Arabia cảnh báo an ninh đối với thánh địa Mecca

Đền thờ Lớn ở Thánh địa Mecca, Saudi Arabia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong những tuần gần đây, các cảnh báo thường đi trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Tuần trước, Riyadh cáo buộc Houthi nhắm mục tiêu vào Mecca lần đầu tiên kể từ năm 2017 bằng một thiết bị bay không người lái (drone). Houthi phủ nhận cáo buộc này. Vài ngày sau, nhóm này tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia - lần đầu tiên sau nhiều năm, đánh dấu một sự leo thang mới trong cuộc xung đột.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh đang ác liệt ở Yemen giữa lực lượng Houthi và các lực lượng của chính phủ, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía.

Trước đó, Houthi đã áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với Saudi Arabia, tấn công các tàu chở dầu và lãnh thổ của nước này, đồng thời chiếm giữ nhiều vùng ven Biển Đỏ của Yemen, vốn rất quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.