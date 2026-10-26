Saudi Arabia bổ sung Singapore vào mạng lưới dự trữ dầu tại châu Á

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trước khi xung đột nổ ra, châu Á nhập khẩu 2/3 lượng dầu thô từ Trung Đông. Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, Tan See Leng cho biết, ngày 26/10, Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia sẽ ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore và Tập đoàn JTC.

Các bên dự kiến hoàn tất đàm phán trong vài tháng tới. Theo ông, kế hoạch này sẽ giúp chuỗi cung ứng dầu của Saudi Arabia tại Đông Nam Á ổn định hơn, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm an ninh năng lượng của Singapore khi nguồn cung bị gián đoạn.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud, cho rằng việc dự trữ dầu gần các thị trường tiêu thụ lớn ở châu Á sẽ giúp hoạt động cung ứng linh hoạt hơn và bảo đảm nguồn cung dầu mỏ ổn định.

Kho dầu dự kiến sẽ đặt tại hệ thống hang đá ngầm Jurong Rock Caverns, nằm sâu 150 m dưới lòng đất, với sức chứa 1,47 triệu m³ hydrocarbon lỏng, bao gồm dầu thô và khí ngưng tụ.

Saudi Aramco hiện cũng có các thỏa thuận dự trữ dầu mỏ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Okinawa (Nhật Bản), sức chứa kho dầu đã được nâng lên 8,2 triệu thùng vào tháng 9/2017.

Năm 2023, tập đoàn này đã ký thỏa thuận dự trữ 5,3 triệu thùng dầu tại cảng Ulsan của Hàn Quốc trong 5 năm. Trong trường hợp xảy ra tình trạng thiếu hụt bất ngờ, Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được ưu tiên mua lượng dầu dự trữ tại các kho ở mỗi nước.