Saudi Arabia bắt tay Syria, ký loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa (trái) hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 4/11. (Nguồn: Al Jazeera)

Lễ ký kết được tổ chức nhân chuyến thăm Riyadh lần thứ hai của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, thỏa thuận giữa hai bộ quốc phòng là văn kiện nổi bật nhất trong loạt thỏa thuận lần này, song các điều khoản cụ thể chưa được công bố.

Giới quan sát nhận định, động thái Syria tìm kiếm các cơ chế hợp tác an ninh cho thấy, nước này đang ưu tiên củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Quỹ Phát triển Saudi Arabia nhất trí cấp các khoản vay ưu đãi trị giá hơn 403 triệu USD thông qua sáu thỏa thuận với Bộ Tài chính Syria.

Nguồn vốn được phân bổ cho các lĩnh vực y tế, nhà ở, phòng vệ dân sự, năng lượng và hạ tầng thiết yếu.

Trong đó, các dự án ưu tiên gồm khôi phục cơ sở y tế bị hư hại, sửa chữa nhà ở, nâng cấp nhà máy nhiệt điện Aleppo và phát triển hệ thống cung cấp nước sạch tại Damascus và Idlib.

Hai nước cũng ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Trong cuộc hội đàm tại Riyadh, Tổng thống al-Sharaa và Thái tử Mohammed bin Salman trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế.

Trọng tâm thảo luận là những tác động của căng thẳng quân sự đối với an ninh khu vực, hoạt động hàng hải, nguồn cung năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo kêu gọi kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và chấm dứt các hành động đe dọa an toàn hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và eo biển Hormuz.

(theo Al Jazeera)