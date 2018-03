Saudi Arabia bắt giữ nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh

Ngày 31/3, Cơ quan An ninh Saudi Arabia thông báo bắt giữ 13 công dân Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh; trong đó có 12 người bị bắt giữ ngày 25/3 và người thứ 13 bị bắt giữ ngày 27/3 vừa qua.