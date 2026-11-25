Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đăng trên mạng xã hội X, các cuộc điện đàm được tiến hành với Ngoại trưởng Bahrain Rashid Al Zayani và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ba ngoại trưởng lên án những cuộc tấn công mà lực lượng Houthi liên tiếp tiến hành nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia và Yemen. Các bên cũng thảo luận về những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp tăng cường an ninh và ổn định.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 25/11 đã tiến hành không kích các mục tiêu tại cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, liên quân cũng cho biết đã phá hủy một số mục tiêu tại hai tỉnh Saada và Amran ở miền Bắc Yemen, song không công bố thông tin cụ thể về các mục tiêu cũng như mức độ thiệt hại.

Trước đó, Houthi cảnh báo các cảng của Saudi Arabia dọc bờ Biển Đỏ, trong đó có Jeddah, có thể trở thành mục tiêu nếu liên quân tấn công Hodeidah. Lực lượng này đồng thời kêu gọi nhân viên, công nhân và người dân ở gần các cảng rời khỏi khu vực, đồng thời đề nghị các công ty vận tải biển đưa tàu ra khỏi những cơ sở này. Hodeidah là một trong những cảng quan trọng của Yemen, nằm bên bờ Biển Đỏ.

Ở một diễn biến khác, người phát ngôn lực lượng vũ trang Yemen Majid Al-Nuzaily ngày 24/11 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại một số vị trí chiến lược tại tỉnh Al-Jawf, cách thủ đô Sanaa khoảng 100 km.

Theo ông Al-Nuzaily, quân đội đang điều chỉnh lực lượng, kế hoạch tác chiến và cơ cấu chỉ huy nhằm khắc phục những hạn chế bộc lộ trong các cuộc giao tranh hồi tháng 9/2026. Lực lượng này đặt ra 4 mục tiêu trước mắt, gồm bảo đảm an ninh cho Aden, bảo vệ eo biển Bab el-Mandeb, phá thế bao vây tại tỉnh Taiz và duy trì sức ép trên nhiều mặt trận.