Saudi Arabia sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn từ ngày 1/1/2027, nhằm bảo đảm các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh chịu mức thuế thực tế tối thiểu trên lợi nhuận phát sinh tại nước này.

Theo tờ The National, quy định trên, do Cơ quan Thuế, Zakat (Cơ quan quản lý sắc thuế tôn giáo bắt buộc trong đạo Hồi) và Hải quan Saudi Arabia (ZATCA) công bố, nằm trong sáng kiến cải cách thuế toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp tại Saudi Arabia thuộc tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 823 triệu USD) trở lên trong ít nhất 2 trong số 4 năm tài chính gần nhất. Ngưỡng này tính trên quy mô toàn tập đoàn, nên các công ty con hay chi nhánh tại Saudi Arabia vẫn chịu thuế dù doanh thu riêng thấp hơn. Ngược lại, doanh nghiệp thuần túy nội địa không bị ảnh hưởng.

Cơ chế mới yêu cầu mức thuế thực tế tối thiểu 15% đối với lợi nhuận tại Saudi Arabia. Doanh nghiệp đã nộp mức này trở lên nhìn chung không phải đóng thêm. Trong trường hợp chi nhánh tại Saudi Arabia của một tập đoàn thuộc diện trên đạt lợi nhuận 100 triệu riyal (26,6 triệu USD) nhưng mới chỉ nộp mức thuế thực tế 10%, tập đoàn sẽ phải nộp bù cho đủ 15%, sau khi trừ đi một số khoản liên quan đến quỹ lương và tài sản hữu hình như nhà xưởng, thiết bị.

Hiện Saudi Arabia áp thuế thu nhập doanh nghiệp tiêu chuẩn 20% đối với phần thu nhập chịu thuế của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, mức thuế thực tế theo cơ chế mới sẽ được tính riêng dựa trên các điều chỉnh cụ thể, thay vì chỉ căn cứ vào thuế suất danh nghĩa 20%.

Quy định mới dự kiến miễn trừ cho cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí cùng một số quỹ đầu tư và công ty bất động sản tùy cơ cấu. Dù vậy, các tập đoàn tại khu kinh tế đặc biệt vẫn có thể chịu tác động nếu đáp ứng điều kiện. Với nhóm doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế 30 năm khi chuyển trụ sở khu vực tới Saudi Arabia, mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào quy định cuối cùng.

Trước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã triển khai mức thuế này từ tháng 1/2025. Các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng tại Saudi Arabia phải đăng ký, kê khai thông tin thuế, song dự thảo có đưa ra một số cơ chế giảm nhẹ tạm thời để hỗ trợ thích ứng.

Theo các chuyên gia, về bản chất, cơ chế mới này là việc thiết lập mức sàn thuế chứ không phải giảm thuế cho doanh nghiệp. Các đơn vị đang đóng thuế từ 15% trở lên vẫn giữ nguyên nghĩa vụ hiện hành, trong khi những tập đoàn lớn vốn đang hưởng ưu đãi sâu để đóng mức thuế thực tế quá thấp sẽ buộc phải nộp bù phần chênh lệch cho đạt chuẩn chung 15% của thế giới./.