Các gương mặt được vinh danh tại Miss & Mrs Business World 2026. Ảnh: BTC

Đêm chung kết Miss & Mrs Business World 2026 diễn ra trung tuần tháng 11/2026 tại Timeless Venues, Fountain Valley, California, do Topstar Entertainment USA và Starworld Entertainment phối hợp tổ chức. Hai vương miện cao nhất của bảng A và B thuộc về Anna Nga Vũ, sống tại Kansas City, Missouri, và Christine Chau, đến từ Boston, Massachusetts.

Sau ánh đèn là bức tranh nghề nghiệp giàu sắc độ: người gắn bó hơn hai thập niên với nghề nail, người chuyển từ dược sang bất động sản, người gây dựng doanh nghiệp truyền thông, công nghệ hoặc làm đẹp. Những lối đi ấy cùng gặp ở năng lực thích nghi và tạo dựng chỗ đứng tại Hoa Kỳ.

Anna Nga Vũ (trái) và Christine Chau giành hai danh hiệu cao nhất tại mùa giải. Ảnh: BTC

Ngành nail và năng lực làm chủ của phụ nữ Việt

Trong Top chung cuộc Miss & Mrs Business World 2026, nghề nail là mạch nổi bật nhất. Anna Nga Vũ có hơn 20 năm kinh nghiệm, đang vận hành hai cơ sở tại Kansas City. Tiffany Le mua lại, cải tạo, tái định vị salon; Thảo Lê xây dựng Nailcessity tại Chula Vista. Tuyết Nguyễn và Helen Nguyen điều hành Star Nails, Time 4 Nail’s; Hồng Hạnh Nguyễn mở rộng sang Hollywood Nail Supply. Tiffany Nghi La hỗ trợ các cơ sở Việt từ lĩnh vực truyền thông.

Sự hiện diện dày của các doanh chủ nail không phải ngẫu nhiên. Báo cáo Nail Files California 2024 của UCLA Labor Center ước tính California có 6.147 salon và 127.480 thợ nail; 85% là nữ, 81% sinh ngoài nước Mỹ và trong nhóm này, 82% sinh tại Việt Nam. Chín trên mười salon có không quá chín lao động, hai phần ba tối đa năm người. Quy mô nhỏ, khả năng truyền nghề và lộ trình từ thợ đến chủ cơ sở đã biến nail thành một cửa ngõ kinh tế của phụ nữ Việt tại Mỹ.

Cục Thống kê Lao động Mỹ dự báo việc làm thợ làm móng tăng 9% giai đoạn 2025-2035, với khoảng 21.900 cơ hội mỗi năm. Tuy vậy, tăng về số lượng chưa đồng nghĩa với sinh kế bền vững. UCLA cũng lưu ý các vấn đề về tiền lương, phân loại lao động, quyền lợi và sức khỏe nghề nghiệp, đặt chủ salon trước yêu cầu chuyển từ tư duy mưu sinh sang quản trị chuyên nghiệp.

Ba lát cắt của hệ sinh thái nail Việt tại Mỹ. Ảnh: BTC

Học vị mở rộng biên độ nghề nghiệp

Bên cạnh tay nghề, học vấn tạo thêm chiều sâu. Trang Le Canavan từng nhận học bổng quần vợt, hoàn thành hai chuyên ngành chính, hai chuyên ngành phụ và bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh); hiện điều hành Fresh Success Marketing Group với 88 văn phòng tại Mỹ, theo nhân vật. Cuc Dana Huynh tốt nghiệp cử nhân Sinh học - Pháp y, có giấy phép bất động sản, thẩm mỹ và đầu tư căn hộ. Christine Chau có 26 năm hành nghề dược trước khi trở thành Broker Associate tại eXp Realty ở Boston.

Trang Le Canavan, MBA, kết hợp nền tảng thể thao với kinh nghiệm điều hành. Ảnh: BTC

Bức tranh ấy còn có Linh Tran làm việc tại doanh nghiệp công nghệ phục vụ chính quyền San Francisco; Hồng Phấn có hơn 25 năm trong ngành xây dựng và giảng dạy khiêu vũ; Mỹ Uyên phát triển sản phẩm làm đẹp, gia dụng; Tiffany Nghi La điều hành doanh nghiệp truyền thông. Nghề nail là một trụ cột, song học vấn, giấy phép hành nghề và kinh nghiệm quản trị đang mở lối sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026

Danh hiệu, số báo danh và địa phương theo hồ sơ Ban Tổ chức cung cấp.

Sinh kế bền vững cần đi cùng quản trị có trách nhiệm

Với ngành nail, tính bền vững không thể chỉ đo bằng doanh thu hay số cửa hàng. Chương trình Healthy Nail Salon Recognition của Cơ quan Kiểm soát Chất độc hại California khuyến khích dùng sản phẩm ít độc hại, tăng thông gió, trang bị bảo hộ, đào tạo thực hành an toàn và xử lý chất thải đúng quy định. Các yêu cầu này gắn trực tiếp với sức khỏe người lao động, trải nghiệm khách hàng và môi trường làm việc. Khi salon chuyển sang quy trình an toàn, minh bạch, giá trị tạo ra còn lan đến gia đình và cộng đồng.

Sinh kế dài hạn đòi hỏi doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào đào tạo, công nghệ, thương hiệu và kế hoạch kế nhiệm. Các danh hiệu Nhân ái dành cho Tuyết Nguyễn, Helen Nguyen hay định hướng kết nối cộng đồng của Hồng Hạnh Nguyễn cho thấy kinh doanh đang được đặt cạnh trách nhiệm xã hội. Cam kết sau cuộc thi cần thời gian kiểm chứng, nhưng câu chuyện việc làm và đóng góp cộng đồng đã tạo thêm chiều sâu cho sân chơi.

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena cho biết mùa giải hướng đến việc “kết nối nữ doanh nhân Việt tại Mỹ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài”. Sân khấu có thể là điểm gặp giữa chủ doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Giá trị dài hạn phụ thuộc vào khả năng chuyển sự nhận diện thành mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, chuẩn mực quản trị tốt hơn và chương trình cộng đồng có kết quả cụ thể.

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena phát biểu tại đêm chung kết ở California. Ảnh: BTC

Sau vương miện, điều đáng ghi nhận là năng lực biến kinh nghiệm nhập cư, tay nghề, học vấn và quan hệ cộng đồng thành mô hình kinh doanh có sức chống chịu. Những gương mặt được vinh danh gợi mở hình ảnh phụ nữ Việt làm chủ sinh kế trên đất Mỹ bằng nhiều lối đi, đồng thời khẳng định một chuẩn mực: thành công chỉ bền vững khi đi cùng việc làm an toàn, quản trị có trách nhiệm và giá trị được sẻ chia.