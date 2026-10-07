Sau vụ xe tập lái gặp nạn, thầy dạy tử vong, Bắc Ninh siết chặt quản lý đào tạo lái xe

Chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo

Ngày 7/10, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành văn bản tăng cường quản lý hoạt động đào tạo lái xe sau khi vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tập lái và phương tiện giao thông khác xảy ra tại đường ĐT.276 (đoạn dẫn đi cầu Kinh Dương Vương qua thôn Thượng, xã Phật Tích) ngày 26/9 khiến giáo viên dạy lái xe tử vong, học viên bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tập lái và phương tiện giao thông khác khiến thầy dạy tử vong và học viên bị thương ở Bắc Ninh.

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá điều kiện và quy mô hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn, tập trung vào cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động, lưu lượng đào tạo được cấp, số lượng học viên, đội ngũ giáo viên, số lượng và tình trạng phương tiện, địa điểm đào tạo, việc tổ chức thực hành lái xe trên đường, chạy DAT và chấp hành các quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức đào tạo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bộ phận quản lý đào tạo và giáo viên trong quản lý, hướng dẫn, kiểm soát học viên trong quá trình thực hành.

Giáo viên dạy thực hành phải trực tiếp quản lý, hướng dẫn, kiểm soát học viên; kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đưa xe ra đường, nhắc nhở học viên chấp hành quy định về trật tự ATGT và kịp thời can thiệp khi học viên điều khiển phương tiện không bảo đảm an toàn.

Tổ chức đào tạo đúng chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, hạng giấy phép lái xe và lưu lượng được phép.

Bố trí thời gian, tuyến đường, khu vực và số lượng xe tập lái phù hợp với điều kiện hạ tầng, tình hình giao thông và thời tiết; chủ động điều chỉnh khi điều kiện thực tế không bảo đảm an toàn.

Xử nghiêm vi phạm

Đối với lực lượng Công an, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ động nắm tình hình hoạt động của xe tập lái trên địa bàn thành phố.

Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức đào tạo lái xe.

Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin về thời gian, tuyến đường, khu vực, số lượng và mật độ hoạt động của xe tập lái do Sở Xây dựng và các cơ sở đào tạo cung cấp; trên cơ sở đó xác định các tuyến, địa bàn, thời gian có nguy cơ phát sinh phức tạp về trật tự ATGT để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn.

Căn cứ tình hình thực tế và thông tin về hoạt động của xe tập lái, chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn có hoạt động đào tạo lái xe.

Tăng cường lực lượng tại các tuyến, khu vực, thời gian có mật độ xe tập lái cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền, tập trung vào các hành vi vi phạm như: Chạy không đúng tuyến đường trong giấy phép xe tập lái hoặc không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành; sử dụng xe tập lái không có giấy phép xe tập lái hoặc giấy phép đã hết hạn, không gắn biển xe "TẬP LÁI".

Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của xe tập lái, tình hình vi phạm, TNGT, sự cố liên quan và những vấn đề phát sinh trên địa bàn.