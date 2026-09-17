Sau vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong, Phú Thọ yêu cầu khẩn cấp di dời dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ban hành công điện về việc tiếp tục tập trung ứng phó với ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo công điện, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra mưa lớn. Nhiều khu vực đất đã ngậm no, bão hòa nước; mực nước tại các sông, suối, hồ, đầm đang ở mức cao.

Tỉnh Phú Thọ nhận định nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, sụt lún, sạt lở bờ sông, suối và các sự cố do thiên tai vẫn rất cao. Sự cố có thể xuất hiện bất ngờ, kể cả khi mưa đã giảm hoặc tạnh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và chủ tịch các xã, phường tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở tại xã Đà Bắc. Ảnh: CACC

Các địa phương phải khẩn trương tổ chức lực lượng kiểm tra trực tiếp, rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân và từng vị trí có nguy cơ sạt lở. Trong đó, đặc biệt lưu ý những hộ sinh sống tại sườn dốc, chân đồi, mái taluy, khu vực từng xảy ra sạt lở, nơi san gạt đất, công trình đang thi công và những vị trí đất đã bão hòa nước.

Đối với các khu vực không bảo đảm an toàn, chính quyền phải tổ chức di dời ngay người dân đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm và những điều kiện thiết yếu.

Công điện nêu rõ không để người dân ở lại hoặc tự ý quay lại khu vực nguy hiểm cho đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, xác định bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương sơ tán dân, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, Công an xã Đà Bắc tìm kiếm nạn nhân trong khu vực bị vùi lấp. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 17/9, tại nhà ông Xa Văn D. (SN 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở taluy. Thời điểm này, khoảng 40m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp khiến ba người trong gia đình tử vong.