Thông tin được Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 19/11.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, qua vụ nổ ngày 13/11/2026 tại hộ kinh doanh Phan Văn Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Công an TP.HCM kịp thời tham mưu UBND TP ban hành Công văn 11226.

Trong đó, UBND TP yêu cầu thực hiện công tác điều tra cơ bản, tổng rà soát và tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các cửa hàng kinh doanh gas, kho chứa gas, trạm nạp, cơ sở phân phối gas và các địa điểm kinh doanh không đủ điều kiện, cửa hàng có dấu hiệu vi phạm, sang chiết, nạp gas trái phép trên địa bàn.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng PC07, Công an TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 19/11.

Trung tá Lê Tấn Châu cho biết, thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung vào các cơ sở kinh doanh gas nằm xen cài trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Đối với các hộ kinh doanh, cửa hàng bán gas, PC07 khuyến cáo phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và an toàn PCCC.

Theo đó, cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC; tổng lượng gas tồn chứa tại cửa hàng không vượt quá 1.000 kg.

Việc bảo quản, sắp xếp chai gas phải đúng quy định, đặt bình ở tư thế thẳng đứng, chiều cao mỗi chồng không quá 1,5 m. Các cơ sở phải kinh doanh gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nghiêm cấm hành vi sang chiết, nạp gas trái phép.

Bên cạnh đó, các cửa hàng phải thường xuyên kiểm tra và duy trì điều kiện an toàn PCCC; bảo đảm phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ luôn trong tình trạng hoạt động, sử dụng được.

Hệ thống, thiết bị tiêu thụ điện tại khu vực kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu phòng nổ. Các điều kiện thoát nạn cũng phải được duy trì, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại khu vực kinh doanh.

Vụ nổ xảy ra tại hộ kinh doanh Phan Văn Nồm trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận ngày 13/11/2026.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Công an TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh, bảo quản, sử dụng khí gas.

PC07 cũng chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết và xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố rò rỉ khí gas, cháy, nổ. Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị người dân phát huy vai trò giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi kinh doanh, sang chiết, nạp gas trái phép, kinh doanh gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ để cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Cũng tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận, thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương.

Theo bà Linh, vụ nổ khiến căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba sập hoàn toàn; nhà số 83 và 85 bị sập một phần. Một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính, nhiều xe máy cũng bị hư hỏng.