Sau vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà ở TP.HCM: Cơ sở kinh doanh gas phải bảo đảm những điều kiện gì?

Điều kiện pháp lý và nguồn hàng hợp pháp

Theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP), kinh doanh khí là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cốt lõi về chủ thể và nguồn cung.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân phải là thương nhân được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; có hợp đồng mua bán LPG chai thời hạn tối thiểu 01 năm với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực (trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân đó). Pháp luật nghiêm cấm hành vi sang chiết gas trái phép tại cửa hàng bán lẻ, kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn kiểm định hoặc mất niêm phong màng co.

Hiện trường đổ sập nghiêm trọng sau sự cố nổ khí gas tại TP.HCM, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ các điều kiện an toàn phòng nổ của cơ sở kinh doanh. Ảnh CACC

Yêu cầu nghiêm ngặt về mặt bằng và kỹ thuật phòng nổ

Do khí dầu mỏ hóa lỏng có đặc tính dễ cháy, dễ nổ và nặng hơn không khí nên khi rò rỉ thường tích tụ ở các vị trí thấp, tiềm ẩn sức công phá rất lớn nếu gặp tia lửa điện hoặc nguồn nhiệt. Vì vậy, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (QCVN 10:2012/BCT) đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về kết cấu xây dựng.

Theo đó, cửa hàng bán lẻ gas bắt buộc phải bố trí ở tầng trệt (tầng 1) của nhà độc lập hoặc nhà có bậc chịu lửa phù hợp; tuyệt đối không đặt trong tầng hầm, nửa tầng hầm. Tường ngăn cách giữa khu vực chứa bình gas với các phòng hoặc nhà dân lân cận phải là tường chống cháy, kín, không có lỗ hở nhằm ngăn chặn khí gas lan sang xung quanh khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, không gian cửa hàng phải bảo đảm thông thoáng tự nhiên hoặc thông gió cưỡng bức; trong khu vực chứa chai không được có hố ga, rãnh thoát nước hở thông với bên ngoài để tránh đọng khí. Toàn bộ hệ thống dây dẫn, bóng đèn, thiết bị điện bên trong cửa hàng phải là loại phòng nổ (chống phát sinh tia lửa điện); cầu dao, công tắc điện phải lắp đặt bên ngoài khu vực tồn trữ gas và bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cùng với tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở kinh doanh gas phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cửa hàng phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp như bình bột chữa cháy, bình khí CO2, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và biển cấm lửa, cấm hút thuốc đặt ở vị trí dễ quan sát. Người quản lý và nhân viên trực tiếp làm việc tại cửa hàng bắt buộc phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí, nắm vững quy trình xử lý sự cố rò rỉ ban đầu.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật từ khâu cấp phép đến vận hành thực tế, kết hợp với công tác thanh tra, hậu kiểm thường xuyên của cơ quan chức năng là yếu tố then chốt để phòng ngừa những thảm họa cháy nổ tương tự trong khu dân cư.