Sau vụ nổ 1 người thiệt mạng phát hiện 4 đầu đạn 105mm

Video ghi lại thời điểm xảy ra vụ nổ.

Trước đó lúc 8 giờ 50 ngày 12-11, tại nhà ông Dương Dẫn (1968, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) xảy ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, người dân cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ nổ, người dân trong khu vực nghe thấy một tiếng nổ rất lớn kèm theo vệt sáng, sau đó có mùi giống mùi thuốc nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện ông Dương Dẫn tử vong tại khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà. Trước khi bị thiệt mạng, ông Dương Dẫn làm nghề tìm kiếm phế liệu tại địa phương.

Hiện trường vụ nổ khiến 1 người thiệt mạng.

Tại hiện trường cho thấy, mái tôn nhà ông Dương Dẫn bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong nhà bị đổ vỡ, một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính khoảng hơn 1 mét.

Ông Hoàng Châu Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh; đồng thời đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

“Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, các cơ quan chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt, nghi vấn là đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh. UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận và vận chuyển vật liệu nổ thu hồi về hầm tập kết tại thao trường bắn của đơn vị để xử lý theo quy định”- ông Sơn thông tin thêm.