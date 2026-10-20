Sau vụ nam sinh lớp 1 tử vong, Hải Phòng tăng cường an toàn trường học

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 15/10 tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra sự việc thương tâm khi nam sinh lớp 1 gặp nạn dẫn đến tử vong sau giờ tan học.

Liên quan đến sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hải Phòng vừa có công văn gửi UBND xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quản lý và khắc phục nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi quản lý.

Sự việc thương tâm khiến cháu N.T.M - nam sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Dương không qua khỏi. Ảnh: CTV.

Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Rà soát, bổ sung nội quy, quy chế quản lý học sinh, phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong từng thời điểm, nhất là trước giờ học, giờ ra chơi, giờ tan học và khi học sinh chờ người đón.

Tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao trẻ em, học sinh phù hợp từng cấp học. Xác định cụ thể người phụ trách, khu vực chờ đón, thời điểm bàn giao và cách xử lý khi cha mẹ hoặc người được ủy quyền đến đón muộn.

Đối với giáo dục mầm non, thực hiện nghiêm việc giao, nhận trẻ trực tiếp với cha mẹ hoặc người được ủy quyền theo quy định của cơ sở giáo dục; không để trẻ tự ý ra khỏi trường, lớp.

Đối với giáo dục tiểu học, chú trọng học sinh lớp 1, lớp 2 và học sinh có nhu cầu chờ đón. Bố trí người giám sát, bàn giao theo phương án thống nhất với gia đình; không để học sinh thuộc diện phải bàn giao tự ý rời trường.

Các trường học rà soát, loại bỏ những vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh. Ảnh: NTCC.

Quan tâm bố trí biện pháp giám sát phù hợp đối với trẻ em, học sinh khuyết tật, học sinh nhỏ tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt. Không để các em vui chơi tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thiếu sự giám sát phù hợp.

Đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, tăng cường quản lý nền nếp ra, vào trường. Phối hợp với gia đình trong quản lý học sinh sau giờ học, chú trọng các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Riêng phương tiện đưa đón học sinh, cần thực hiện việc kiểm đếm, giám sát, bàn giao khi lên, xuống xe. Kiểm tra toàn bộ khoang xe sau mỗi lượt vận chuyển, tuyệt đối không để bỏ quên trẻ em, học sinh trên phương tiện.

Giáo viên di dời ghế đá trong khuôn viên trường đến khu vực an toàn. Ảnh: NTCC.

Công văn của Sở GD&ĐT Hải Phòng nêu rõ: Kiểm tra cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, lan can, cửa sổ, tường rào, khu vực có độ cao, hệ thống điện, cây xanh, đồ chơi, thiết bị vận động và các vị trí trẻ em, học sinh thường xuyên đi lại.

Đối với khu vực, công trình, thiết bị có nguy cơ mất an toàn phải lập tức cảnh báo, khoanh vùng, tạm dừng sử dụng và tổ chức khắc phục; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan quản lý để được xử lý…

Bảo đảm an toàn trong hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm, bán trú; thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, y tế trường học, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích…

Ngoài ra, tiến hành rà soát, thống nhất quy chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình về quản lý, đưa đón, bàn giao trẻ em, học sinh và trao đổi thông tin khẩn cấp. Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường…

Các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng kiểm tra khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ảnh: NTCC.

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo, phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan hỗ trợ giải quyết các nguy cơ mất an toàn tại cổng trường, đường đến trường và khu vực liên quan.

Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu xử lý theo thẩm quyền. Chủ trì tham mưu kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, ưu tiên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và các khu vực có nguy cơ mất an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các nguy cơ phát hiện được.

Bên cạnh đó các cơ sở giáo dục, khẩn trương tổ chức tự rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tập trung vào quản lý, giám sát, bàn giao trẻ em, học sinh trước, trong và sau giờ học. Phân công trách nhiệm và triển khai biện pháp khắc phục ngay các nguy cơ được phát hiện…

Trong tháng 10/2026, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp trong trường học. Trong đó làm rõ quy trình phát hiện, thông tin, sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến khi cần thiết, phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.