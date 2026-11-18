CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – người vừa bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Ông Phùng Ngọc Bộ sinh năm 1976. Trước khi được bổ nhiệm, ông đang đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị thuộc ngành hóa chất, gồm thành viên HĐQT Công ty Cao su INOUE Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển và Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Trong quý III/2026 Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.048 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: DRC).

Trước đó ngày 16/10, Cao su Đà Nẵng thông báo Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, khi đó là Tổng giám đốc công ty. Ông Nhựt bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự, trong quá trình điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi này.

Cũng trong ngày 16/10, Cao su Đà Nẵng công bố thay đổi nhân sự điều hành theo quyết định của Vinachem. Tập đoàn đồng thời ban hành văn bản số 2298/HCVN-HĐTV về công tác nhân sự tại doanh nghiệp, trong đó chấm dứt việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt làm người đại diện phần vốn của Vinachem tại Cao su Đà Nẵng.

Theo công bố tại ngày 30/6/2026, Vinachem là cổ đông lớn duy nhất của Cao su Đà Nẵng, nắm giữ 50,51% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại 49% thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5%.

Đáng chú ý, ngày 16/11 vừa qua Cao su Đà Nẵng đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 20/12.

Nội dung trình đại hội gồm sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; miễn nhiệm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có) và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026 Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.048 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm 64%. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp lãi gần 15 tỷ đồng, cũng giảm 64% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DRC đạt 3.379 tỷ đồng doanh thu thuần và 76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 11% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 18/11 cổ phiếu DRC giảm 1,68% xuống còn 8.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 153.500 đơn vị.