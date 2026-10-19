Sau vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xe máy, xe điện: Xúc động lá thư tri ân người lính cứu hỏa

Khẩn trương cứu người giữa khói lửa

Khoảng 3 giờ 24 phút ngày 7/10/2026, một vụ cháy lớn xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Thành, cơ sở kinh doanh xe máy tại số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TPHCM. Ngọn lửa cùng khói độc đe dọa khu nhà trọ tiếp giáp phía sau, nơi nhiều người dân đang sinh sống.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lắng nghe chia sẻ của người dân sau vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM do Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 3 giờ 28 phút.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn và ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Hai máy bơm chữa cháy được triển khai để truyền tiếp nước cho các xe chữa cháy; từ đó, các chiến sĩ thiết lập 3 đường vòi A, triển khai 6 lăng B phun trực tiếp vào đám cháy.

Nạn nhân bày tỏ sự xúc động trước sự lăn xả, không quản hiểm nguy của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Trong quá trình trinh sát, lực lượng chữa cháy phát hiện khoảng 12 người còn mắc kẹt tại khu nhà trọ phía sau cơ sở xảy ra cháy. Trước tình thế khẩn cấp, các chiến sĩ vừa tổ chức chữa cháy, vừa khẩn trương hướng dẫn người dân thoát nạn. Trong đó, 10 người được hướng dẫn tự thoát ra ngoài an toàn; 2 nạn nhân còn mắc kẹt trong phòng trọ được lực lượng chức năng trực tiếp phá cửa giải cứu.

Hai người được cứu là chị T.T.N.Y, sinh năm 2009 và chị T.T.N.L, sinh năm 2005, là hai chị em ruột. Đám cháy được khống chế lúc 4 giờ 15 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Sự khẩn trương, quyết đoán trong từng phương án triển khai đã góp phần đưa những người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế hậu quả do cháy và khói độc gây ra.

Lá thư gửi những người giành lại sự sống

Ngày 15/10, chị Trần Thị Ngọc Loan, đại diện các nạn nhân, đã đến Đội CC&CNCH Khu vực 9 trao thư cảm ơn tập thể đơn vị. Chị cũng bày tỏ mong muốn được trực tiếp gặp Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, cán bộ của đội, để gửi lời tri ân đến anh và đồng đội đã tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Trong thư, chị Loan nhắc lại những phút giây kinh hoàng khi vụ cháy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng.

Lá thư gửi tận tay những người hùng thầm lặng

“Thời điểm rạng sáng ấy, khi ngọn lửa và khói độc bùng lên dữ dội tại cửa hàng bên cạnh, lan sang khu vực nhà trọ tiếp giáp phía sau, nơi tôi và gia đình đang sinh sống trên phòng trọ lầu 1, đã khiến tôi và gia đình trải qua những giây phút vô cùng hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi do hít phải nhiều khói khí độc”, chị viết.

Giữa thời khắc sinh tử, khi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh bị đe dọa, chị Loan càng thấm thía giá trị của sự sống và ý nghĩa của những người sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ người khác.

Lá thư của chị Loan

Điều khiến chị xúc động là việc lực lượng chức năng đã trực tiếp giải cứu 2 người và hướng dẫn 10 người thoát nạn tại khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi khói độc. Với những người trong cuộc, phía sau con số ấy là những sinh mạng được bảo vệ, những gia đình có thêm cơ hội đoàn tụ và những người thân tiếp tục được ở bên nhau.

“Đối với chúng tôi, đó không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ, mà còn là minh chứng sâu sắc nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm và tình người cao đẹp của những người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH”, chị Loan bày tỏ.

Lá thư tri ân của chị Yến

Trong thư, chị cũng nhắc đến hình ảnh những người lính cứu hỏa tiến vào nơi nguy hiểm khi người dân đang tìm cách thoát ra ngoài. Theo chị, để hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả và rủi ro, nhưng vẫn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Chị viết: “Đối với tôi, hình ảnh những người chiến sĩ PCCC và CNCH trong bộ trang phục chữa cháy, giữa khói lửa và hiểm nguy sẽ mãi là hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự nhân dân và tình yêu thương con người”.

Sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và những hành động quyết đoán của lực lượng chức năng không chỉ giúp người dân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn tiếp thêm niềm tin để họ ổn định tinh thần sau biến cố.

Lá thư của chị Loan gửi lời cảm ơn đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM, Đội CC&CNCH Khu vực 9, Công an phường Bình Tân cùng các lực lượng đã tham gia hỗ trợ, chữa cháy và cứu nạn tại hiện trường. “Những sự hy sinh thầm lặng ấy có thể không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ luôn được những người được giúp đỡ ghi nhớ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn”, chị chia sẻ. Đối với chị Loan và những người từng trải qua vụ cháy, sự hiện diện của các chiến sĩ trong thời khắc nguy cấp đã trở thành ký ức khó quên. Đó không chỉ là hình ảnh của những người thực thi nhiệm vụ mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân thêm tin tưởng vào sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Khép lại thư, chị Loan gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH Khu vực 9, đồng thời bày tỏ mong muốn các anh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn bình yên cho cuộc sống người dân. Một lá thư viết tay không thể diễn tả hết những cảm xúc của người vừa đi qua hiểm nguy. Nhưng với những người lính cứu hỏa, đó là sự ghi nhận chân thành đối với những nỗ lực trong thầm lặng. Bởi phía sau mỗi nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không chỉ là việc khống chế ngọn lửa hay đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ từng sinh mạng, gìn giữ sự bình yên và niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Trong những khoảnh khắc sinh tử, hành động kịp thời của người chiến sĩ có thể trở thành ranh giới giữa hiểm nguy và sự sống. Và những lời cảm ơn như của chị Loan chính là minh chứng cho giá trị nhân văn của công việc mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang ngày đêm thực hiện, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.