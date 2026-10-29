Sau vụ heo nhiễm dịch, Đồ hộp Hạ Long kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý III/2026, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 92,2 tỷ đồng, giảm 46% so với 169,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 8,6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 7,6 tỷ đồng của quý III/2025. Đây là quý thua lỗ thứ tư liên tiếp của doanh nghiệp.

Việc doanh thu sụt giảm đã kéo lợi nhuận gộp trong quý xuống còn 12,1 tỷ đồng, giảm đến 72% so với 43,3 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý, dù giá vốn hàng bán giảm 37%, xuống 80 tỷ đồng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ giảm doanh thu. Điều này khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 25,5% xuống còn 13,12%.

Ở chiều tích cực, doanh nghiệp đã cắt giảm một số khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng trong quý III còn 12,9 tỷ đồng, giảm hơn một nửa và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12%, xuống 6,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức cắt giảm này là không đủ để bù đắp sự suy giảm của lợi nhuận gộp. Do đó, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 7,9 tỷ đồng.

Theo giải trình của CAN, khoản lỗ quý III chủ yếu xuất phát từ việc doanh thu thuần giảm, đặc biệt ở hoạt động kinh doanh nội địa. Đồng thời, chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CAN đạt 295,9 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với 470,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, đạt gần 60% mục tiêu đạt doanh thu 495 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh từ 114,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 30,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp lỗ sau thuế 24,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 11,4 tỷ đồng, còn cách xa mục tiêu lợi nhuận 12,4 tỷ đồng cả năm. Đồng thời, lãi cơ bản trên cổ phiếu chuyển từ 2.283 đồng xuống âm 4.842 đồng.

Áp lực kéo lại doanh thu và lợi nhuận sau vụ lùm xùm thịt lợn

Kết quả kinh doanh đi xuống trong bối cảnh Đồ hộp Hạ Long vẫn đang đối mặt với những hệ lụy từ vụ việc liên quan đến thịt lợn nhiễm bệnh. Sự việc được cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 9/2025, khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho doanh nghiệp. Đến tháng 12/2025, thông tin lan rộng trong dư luận, kéo theo lo ngại về an toàn thực phẩm và phản ứng từ khách hàng, đối tác.

Cũng theo cáo trạng được đưa ra xét xử, trong giai đoạn từ tháng 5 đến ngày 8/9/2025, công ty đã mua hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất thực phẩm bán cho người tiêu dùng. Giá trị số thịt lợn vi phạm là hơn gần 17,4 tỷ đồng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Đồ hộp Hạ Long vẫn đang đối mặt với những áp lực kinh doanh kể từ sau vụ việc liên quan đến thịt heo nhiễm bệnh (Ảnh: Việt Phương).

Ngày 30/9/2026, Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng tuyên phạt cựu Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng từng tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1/2026, sau khi chứng nhận ISO bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ.

Sau 5 tháng, đến ngày 11/6, HĐQT của CAN ban hành nghị quyết tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy. Dù hoạt động đã được khởi động trở lại và sản phẩm từng bước trở lại thị trường, kết quả tài chính quý III vẫn cho thấy những áp lực trong việc kéo lại doanh thu và tạo lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng giữ tâm lý thận trọng với sản phẩm của CAN.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận quy mô tài sản đã thu hẹp phần lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CAN còn 275,7 tỷ đồng, giảm gần 29% so với đầu năm. Bên cạnh đó, CAN cũng đang có những động thái thu hẹp dư nợ vay. Nợ phải trả giảm 36,7% từ 240,6 tỷ đồng xuống 152,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm gần 48% từ khoảng 131,9 tỷ đồng đầu năm xuống còn 68,7 tỷ đồng.

Ở chiều tiền mặt, tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III đạt 21,2 tỷ đồng, cao hơn mức 13,8 tỷ đồng đầu năm. So với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 94,7 tỷ đồng xuống còn 33 tỷ đồng, tương đương 65,2%, chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm mạnh.

Tại ngày 30/9/2026, giá trị hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng đạt 149,5 tỷ đồng, giảm 12,2% so với đầu năm nhưng vẫn chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Thời điểm hiện tại, cổ phiếu CAN vẫn đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kiểm soát kể từ 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 quá 30 ngày so với quy định. Cổ phiếu CAN hiện cũng đang bị đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) tiền thân là Nhà máy cá hộp Hạ Long, được xây dựng năm 1957 với sự viện trợ của Liên Xô cũ. Đến ngày 1/4/1999, công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Cổ phiếu CAN niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM từ ngày 18/10/2001, sau đó chuyển sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 1/6/2009. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm đóng hộp, thủy sản, nông sản và các sản phẩm thực phẩm chế biến.