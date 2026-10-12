Sau vụ hai trẻ tử vong dưới giếng, Hải Phòng chỉ đạo giám sát chặt khu vực tiềm ẩn nguy cơ

Ngày 12/10, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn phường Hồng An vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ nhỏ tử vong.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra khu vực hai cháu xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 11/10, người dân phát hiện tại giếng Giáng thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An thi thể hai trẻ em là cháu P.V.N. (sinh năm 2020), học sinh Trường Tiểu học Đại Bản và cháu B.Đ.M. (sinh năm 2021), học sinh Trường Mầm non Đại Bản. Cả hai cùng trú tại tổ dân phố Đại Bản.

Nguyên nhân ban đầu được các lực lượng chức năng xác định là do ngạt nước.

Ngay trong sáng 12/10, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên gia đình hai nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên gia đình hai nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Trước sự việc đau lòng, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành, đoàn thể và địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thiếu nhi; thường xuyên giám sát, chủ động triển khai các biện pháp che chắn, phòng ngừa để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là tại những khu vực có ao, hồ và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Duy Thanh