Trong một cuộc kiểm thử an ninh, Gemini của Google đã tự tìm thông tin đăng nhập, đoán mật khẩu và truy cập hệ thống của 3 công ty thật, sau khi AI được kết nối Internet ngoài dự kiến. Sự việc cho thấy khả năng hành động ngày càng lớn của AI và đặt ra câu hỏi đáng chú ý với người dùng: Khi được kết nối Gmail, Drive, Lịch và các dịch vụ khác, Gemini thực sự có thể truy cập và làm gì thay họ?

Trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng tháng 5/2026, mô hình Gemini của Google đã sử dụng kết nối Internet để truy cập vào hệ thống của 3 công ty thật. Đây được xem là trường hợp đầu tiên được biết đến trong đó một hệ thống AI của Google tự động thực hiện hành vi xâm nhập trong một cuộc kiểm thử an ninh mạng.

Gemini đang có những quyền gì khi được kết nối với tài khoản người dùng?

Theo tài liệu của Google, quyền của Gemini khi kết nối với các dịch vụ được chia theo khả năng truy cập và thực hiện tác vụ.

Nhóm dữ liệu: Gemini có thể tìm thông tin trong Gmail, Google Drive và Google Chat; tóm tắt tài liệu trên Drive; đồng thời truy cập nội dung trong Google Keep và Google Tasks. Khả năng này phụ thuộc vào loại tài khoản và cấu hình dịch vụ.

Nhóm tác vụ: Gemini có thể tạo hoặc hiển thị nhiệm vụ trên Google Tasks, tạo và hiển thị ghi chú trên Google Keep, cũng như tạo, tìm và chỉnh sửa sự kiện trên Google Calendar. Tuy nhiên, Google vẫn giới hạn một số thao tác. Gemini không thể tự soạn hoặc xóa email trong Gmail, tạo thư mục hoặc di chuyển nội dung trong Drive.

Nhóm công cụ và tác nhân: Ở cấp độ dành cho nhà phát triển, tác nhân Gemini có thể được cấp quyền duyệt web, thực thi mã, quản lý tệp và sử dụng công cụ bên ngoài. Google khuyến nghị giới hạn domain, sử dụng tài khoản có quyền tối thiểu và chỉ cung cấp thông tin xác thực cần thiết.

Google cũng lưu ý một số tính năng cho phép Gemini tương tác với website, hỗ trợ giao tiếp hoặc thực hiện tác vụ thay người dùng. AI có thể mắc lỗi, trong đó có khả năng thực hiện giao dịch hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba ngoài dự kiến.

Phạm vi quyền thực tế phụ thuộc vào dịch vụ được kết nối, loại tài khoản, cấu hình và công cụ được cấp cho Gemini.

Người dùng nên kiểm soát quyền của AI như thế nào?

AI càng có khả năng hành động thay người dùng, quyền truy cập càng trở thành vấn đề quan trọng. Vụ việc Gemini tự ý xâm nhập vào hệ thống 3 công ty là một ví dụ rõ cho sự thay đổi này.

Trước hết, người dùng nên kiểm tra danh sách Connected Apps trong Gemini để biết những dịch vụ nào đang được kết nối với tài khoản. Các ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng nên được ngắt kết nối.

Với những dịch vụ vẫn cần thiết, nên áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu. Nếu AI chỉ cần đọc và tóm tắt tài liệu, không nên cấp thêm quyền chỉnh sửa, chia sẻ hoặc thực hiện tác vụ trên dữ liệu.

Đặc biệt, cần thận trọng với các dịch vụ bên thứ ba. Google cho biết họ không kiểm soát, giám sát hoặc bảo đảm an toàn cho các máy chủ MCP do bên thứ ba cung cấp. Việc kết nối có thể khiến dữ liệu, mật khẩu, thiết bị hoặc tài khoản đối mặt với nguy cơ truy cập trái phép.

Với tác nhân AI, không nên cung cấp mật khẩu, khóa API hoặc thông tin xác thực có phạm vi quyền rộng hơn nhu cầu thực tế. Google khuyến nghị sử dụng quyền tối thiểu, ưu tiên thông tin xác thực có thời hạn ngắn và thường xuyên thay đổi khóa truy cập.

Người dùng nên lưu ý cách AI được sử dụng: AI được kết nối với những dịch vụ nào, được cấp quyền đến đâu và có thể thực hiện những tác vụ gì. Với các tài khoản và dịch vụ đang sử dụng, nên kiểm tra lại quyền truy cập, ngắt những kết nối không cần thiết và chỉ cấp cho AI phạm vi quyền phù hợp với nhu cầu.