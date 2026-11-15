Sau vụ cháy, Trường Trung học cơ sở Kim Liên dạy học trực tiếp từ 17/11 tại 4 điểm trường

Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Ảnh: MXH

Theo đó, từ ngày 17/11, Trường Trung học cơ sở Kim Liên chính thức tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường. Khối lớp 7 và khối lớp 9 học tại Trường Trung học cơ sở Kim Liên Khương Thượng (phân hiệu 2 - địa chỉ số 163 phố Tam Khương, phường Kim Liên).

Khối lớp 6 và khối lớp 8 học tại Trường Trung học cơ sở Kim Liên Khương Thượng (trụ sở chính - địa chỉ số 10 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên); Trường Tiểu học Phương Mai (phân hiệu - địa chỉ số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng, phường Kim Liên); Trường Tiểu học Khương Thượng (địa chỉ số 8 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên).

Theo phường, nhà trường đã thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các điểm trường mới.

Uỷ ban nhân dân phường Kim Liên xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt.

Trước đó, trưa ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ 58 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là 1 học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Kim Liên.