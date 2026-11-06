Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, việc học phải bắt đầu lại từ sự an toàn

Gần 22 giờ ngày 5.11, phụ huynh Trường THCS Kim Liên, Hà Nội, nhận thông báo học sinh tiếp tục nghỉ ngày 6.11 để ổn định tâm lý sau vụ cháy. Thông báo này thay phương án học trực tuyến được chuyển tới một số gia đình trước đó. Giáo viên giao thêm bài ôn tập, lịch học tiếp theo chờ thông báo chính thức.

Hiện trường vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên ngày 5.11. Ảnh:VGP

Từ sơ tán giữa trưa đến bố trí chỗ học

Công an Hà Nội nhận tin báo cháy lúc 12 giờ 18 ngày 5.11 tại số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Lực lượng chữa cháy có mặt sau khoảng bốn phút, xác định đám cháy ở khu nhà một tầng và có người mắc kẹt.

Học sinh được đưa đến nơi an toàn trong khi lực lượng chức năng chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 12 giờ 40. Một người tử vong được phát hiện tại hiện trường, cơ quan công an tiếp tục xác định danh tính và điều tra nguyên nhân.

Diễn biến đặt nhà trường trước hai việc phải xử lý đồng thời: khắc phục hậu quả và tìm phương án học tập phù hợp. Với một gia đình, thay đổi nơi học còn kéo theo thay đổi giờ đưa đón, quãng đường đi lại và việc sắp xếp công việc của cha mẹ.

Bởi vậy, một thông báo đầy đủ cần giúp phụ huynh biết lớp của con học ở đâu, vào thời điểm nào, liên hệ ai khi cần hỗ trợ. Trong lúc phương án còn được bố trí, sự thống nhất giữa thông báo của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan trọng, tránh để gia đình phải tự ghép thông tin từ nhiều nhóm trao đổi.

Rà soát cả nơi học tạm

Tối 5.11, Công điện 72/CĐ-TTg yêu cầu Hà Nội hỗ trợ gia đình người bị nạn, sớm ổn định hoạt động dạy và học, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt trường phổ thông; tổ chức hiệu quả việc giáo dục và thực hành kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Yêu cầu này cần được nhìn từ chính hoàn cảnh sử dụng phòng học tạm. Dù được bố trí trong thời gian xây dựng hay sửa chữa trường chính, nơi học tạm vẫn là không gian trẻ đến hằng ngày. Tính chất “tạm” không làm giảm nhu cầu có lối thoát rõ ràng, phương án sơ tán phù hợp và người chịu trách nhiệm hướng dẫn từng nhóm học sinh.

Việc kiểm tra vì thế cần gắn với tình huống thực: khi có khói, học sinh đi theo hướng nào, tập trung ở đâu, giáo viên kiểm đếm ra sao và phụ huynh đón con tại vị trí nào để không cản đường cứu hộ.

Nguyên nhân vụ cháy Kim Liên vẫn đang được điều tra. Trong khi chờ kết luận, việc có thể làm ngay là bảo đảm nơi học tiếp theo đáp ứng yêu cầu an toàn và thông tin đủ rõ để gia đình yên tâm đưa con trở lại lớp.