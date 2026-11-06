Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, gần 3.000 học sinh sẽ học ở đâu?

Cháy lớn tại khu phòng học tạm khiến hàng nghìn học sinh phải sơ tán

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa 05.11.2026 tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP. Hà Nội). Đây là khu nhà tạm rộng khoảng 2.000m² gồm 5 dãy nhà dựng bằng khung sắt, tường và mái lợp tôn, có ốp xốp chống nóng, được sử dụng làm nơi học tập cho gần 3.000 học sinh của 61 lớp trong thời gian chờ xây dựng trường mới trên phố Lương Định Của (cách đó khoảng 500m).

Khói dày đặc bốc lên từ mái tôn khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên trên phố Hoàng Tích Trí trưa 05.11. Ảnh cắt từ video

Thời điểm ngọn lửa bùng phát là lúc giao ca giữa hai buổi học: học sinh khối 8 và khối 9 vừa tan trường lúc 11 giờ 45 phút nhưng nhiều em còn chờ phụ huynh đón, trong khi học sinh khối 6 và khối 7 đã tập trung đông đủ để chuẩn bị vào ca học chiều lúc 12 giờ 30 phút. Phát hiện khói lửa bốc lên mù mịt từ dãy phòng học giữa rồi lan nhanh sang hai dãy liền kề, các giáo viên đã lập tức hướng dẫn hàng nghìn học sinh sơ tán khẩn cấp sang sân Trường Tiểu học Kim Liên A bên cạnh để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến một người tử vong, đồng thời thiêu rụi nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học tại dãy phòng học lớp 6, làm biến dạng hệ thống mái tôn và hư hỏng nhiều xe đạp của học sinh.

Hàng nghìn học sinh Trường THCS Kim Liên khẩn trương sơ tán khỏi khu vực cổng trường khi ngọn lửa và cột khói bùng lên vào trưa 05.11

Gần 3.000 học sinh học ở đâu trong thời gian tới?

Trước thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, bài toán sắp xếp chỗ học cho gần 3.000 em ngay lập tức được nhà trường và cơ quan chức năng triển khai theo hai giai đoạn:

Về phương án trước mắt, ngay trong đêm 05.11, Ban giám hiệu Trường THCS Kim Liên đã thông báo tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm trên phố Hoàng Tích Trí.

Bắt đầu từ ngày 06.11, toàn bộ học sinh của trường tạm thời ở nhà tự ôn tập dưới sự hướng dẫn và giao tài liệu của giáo viên bộ môn; đồng thời nhà trường hoàn thiện phương án tổ chức dạy và học trực tuyến (online) để không làm gián đoạn chương trình năm học 2026–2027. Các giáo viên chủ nhiệm cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để động viên, ổn định tâm lý cho học sinh sau sự cố.

Về phương án lâu dài, lãnh đạo UBND phường Kim Liên khẳng định chắc chắn sẽ không tiếp tục sử dụng lại khu phòng học tạm vừa xảy ra hỏa hoạn. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành giáo dục khẩn trương rà soát các cơ sở vật chất, địa điểm trường học và quỹ nhà đất phù hợp trên địa bàn để sớm bố trí nơi học trực tiếp mới cho gần 3.000 học sinh trong thời gian chờ công trình Trường THCS Kim Liên mới trên phố Lương Định Của hoàn thành.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời chỉ đạo UBND TP. Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học của Trường THCS Kim Liên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phát đi văn bản yêu cầu tất cả các trường học đang trong quá trình cải tạo, xây dựng phải rà soát toàn diện điều kiện phòng cháy chữa cháy, kiên quyết không tổ chức dạy học tại các địa điểm tạm chưa đảm bảo an toàn.