Sau vụ cháy THCS Kim Liên: Hà Nội rà soát trường học tạm, phụ huynh cần biết gì?

Tổng rà soát các điểm trường học tạm và công trình đang thi công tại Hà Nội

Thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội sau sự cố cháy khu phòng học tạm rộng 2.000 m² của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu các phòng giáo dục và toàn bộ trường học trên địa bàn siết chặt kỷ cương an toàn trường học.

Trọng tâm của đợt kiểm tra lần này tập trung vào các cơ sở giáo dục đang trong thời gian chờ xây dựng mới, cải tạo sửa chữa phải di dời học sinh sang các khu nhà tạm hoặc thuê, mượn địa điểm dạy học.

Theo yêu cầu của ngành giáo dục Thủ đô, các nhà trường phải phối hợp ngay với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ kiểm tra thực tế toàn bộ hệ thống điện, vật liệu xây dựng (đặc biệt là các khu nhà dựng bằng khung sắt, mái tôn, vách ngăn hoặc trần có vật liệu xốp cách nhiệt dễ bén lửa) cùng năng lực ứng phó tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh nguyên tắc kiên quyết không tổ chức dạy và học tại các địa điểm tạm chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đối với các trường học vừa tổ chức giảng dạy vừa có công trình xây dựng, sửa chữa ngay trong khuôn viên, ban giám hiệu bắt buộc phải thiết lập hàng rào che chắn kiên cố, cách ly hoàn toàn khu vực thi công với không gian sinh hoạt của học sinh.

Nhà trường phải bố trí lối đi riêng cho công nhân và phương tiện vận chuyển vật liệu, gắn biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để học sinh tiếp cận khu vực công trường hoặc nơi tập kết vật tư, thiết bị điện, hàn cắt kim loại.

Sau vụ cháy tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội), ngành giáo dục Thủ đô yêu cầu tổng rà soát điều kiện an toàn tại các điểm học tạm. Ảnh chụp màn hình

Phụ huynh cần biết và lưu ý gì khi con học tại các điểm trường tạm?

Trong bối cảnh nhiều trường học tại các quận nội thành Hà Nội đang được đầu tư xây mới, nâng cấp theo lộ trình hiện đại hóa trường chuẩn quốc gia, việc học sinh phải tạm thời di chuyển sang các điểm học tập trung gian hoặc học phân tán trong một đến hai năm học là tình huống không hiếm gặp.

Từ bài học thực tế tại Trường THCS Kim Liên, các bậc phụ huynh cần chủ động nắm bắt bốn vấn đề cốt lõi để bảo vệ an toàn và ổn định việc học cho con em mình.

Trước hết, phụ huynh thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chủ động phối hợp với nhà trường tìm hiểu, giám sát điều kiện an toàn thực tế tại điểm trường tạm. Khi đưa đón con hoặc tham gia họp phụ huynh, cha mẹ cần quan sát kỹ hệ thống lối thoát hiểm (các dãy phòng học tạm có tối thiểu hai lối ra vào thông thoáng hay không, cửa sổ có bị hàn kín khung sắt chuồng cọp hay không), vị trí đặt bình chữa cháy, chuông báo cháy cũng như khoảng sân trống để tập kết sơ tán khi có tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, gia đình cần trang bị ngay cho trẻ kỹ năng thoát hiểm thực tế phù hợp với đặc thù của điểm trường đang học. Khác với các tòa nhà bê tông kiên cố nhiều tầng, các khu phòng học tạm lắp ghép bằng khung thép, mái tôn thường là nhà một tầng nhưng không gian hẹp và tốc độ lan khói rất nhanh.

Cha mẹ cần dặn dò con tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh điều phối của thầy cô giáo khi có báo động, dùng khăn ướt hoặc tay áo che mũi miệng, cúi thấp người di chuyển nhanh ra khu vực sân thoáng hoặc trường lân cận, tuyệt đối không quay lại lớp học để lấy cặp sách hay xe đạp và không trốn vào nhà vệ sinh.

Ngoài ra, phụ huynh cần chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận thông tin khẩn cấp và hỗ trợ con chuyển đổi hình thức học tập khi địa phương rà soát lại điểm trường. Thực tế tại Trường THCS Kim Liên cho thấy, khi điểm học tạm trên phố Hoàng Tích Trí buộc phải đóng cửa hoàn toàn để chờ UBND phường bố trí quỹ đất mới, gần 3.000 học sinh của 61 lớp đã phải lập tức chuyển sang tự ôn tập tại nhà và học trực tuyến (online).

Việc giữ kết nối thông suốt với giáo viên chủ nhiệm và chuẩn bị sẵn thiết bị học tập tại nhà sẽ giúp học sinh không bị gián đoạn chương trình nếu điểm trường tạm của con nằm trong diện phải tạm dừng hoạt động để khắc phục điều kiện an toàn.

Về lâu dài, sự đồng hành, chia sẻ và giám sát sát sao của phụ huynh cùng nhà trường trong việc kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị điều hòa công suất lớn tại các phòng học tạm sẽ là "lá chắn" quan trọng nhất để phòng ngừa rủi ro hỏa hoạn ngay từ sớm, giữ vững môi trường học đường an toàn cho học sinh.