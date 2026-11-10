Sau vụ cháy, Học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên dự kiến học tập trung trở lại trước 15/11

Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Ảnh: MXH

Theo Trang thông tin điện tử phường Kim Liên, mới đây, Uỷ ban nhân dân phường Kim Liên đã tổ chức cuộc họp định kỳ với các đơn vị liên quan cùng với lãnh đạo các cơ sở giáo dục nhằm rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường học trên địa bàn. Đồng thời triển khai chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng cháy chữa cháy.

Một trong những nhiệm vụ được địa phương ưu tiên là khẩn trương ổn định hoạt động giáo dục của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất, số lượng phòng học hiện có tại các trường, đối chiếu với lịch học, nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục và đặc điểm của từng khối lớp để đánh giá nhu cầu, khả năng tiếp nhận học sinh.

Việc xây dựng phương án sắp xếp căn cứ vào điều kiện thực tế của từng cơ sở, bảo đảm tính khả thi, không ảnh hưởng đến chất lượng và điều kiện dạy học.

Đặc biệt, phương án lựa chọn phải dựa trên kết quả đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn, đồng thời phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh.

Uỷ ban nhân dân phường dự kiến hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên đi học tập trung trở lại trước ngày 15/11.

Đối với học sinh lớp 7, Uỷ ban nhân dân phường cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày 11/11 theo đúng tiến độ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cùng với việc bố trí điều kiện học tập, phường xác định yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu và không sử dụng các cơ sở vật chất có yếu tố "tạm" để dạy và học; chỉ tổ chức dạy học tại địa điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Các công trình đang thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.