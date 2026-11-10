Sau vụ cháy, học sinh Trường THCS Kim Liên dự kiến học trở lại trước ngày 15/11

UBND phường Kim Liên vừa tổ chức cuộc họp định kỳ với các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo các cơ sở giác dục nhằm rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường học trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ được địa phương ưu tiên là khẩn trương ổn định hoạt động giáo dục của Trường THCS Kim Liên. UBND phường yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất, số lượng phòng học tại các trường, đối chiếu với lịch học, nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục và đặc điểm của từng khối lớp để đánh giá nhu cầu, khả năng tiếp nhận học sinh.

Học sinh được sơ tán khi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thúy Nga

UBND phường dự kiến hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để học sinh Trường THCS Kim Liên đi học tập trung trở lại trước ngày 15/11.

Đối với học sinh lớp 7 của Trường THCS Kim Liên, UBND phường cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày 11/11 theo đúng tiến độ của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Cùng với việc bố trí điều kiện học tập, phường xác định yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu và không sử dụng các cơ sở vật chất có yếu tố “tạm” để dạy và học.

Các công trình đang thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.